Saaremaale tuumajäätmete käitluslao ehitamise uudis osutus valeinfoks

Plaanitava lao asukoht Kudjapel. (Foto: Google Maps)

Neljapäeval saatis Saarte Hääl eelinfo korras erinevatele meediaväljaannetele kokkuvõtte oma reedel ilmuvast loost, millest lähtub, justkui plaaniksid kaks Saaremaa ärimeest rajada tuumajäätmete külmutamistehase.

BNS pöördus neljapäeval Saarte Hääle poolt mainitud ärimeeste poole, kes eitasid igasuguseid selliseid plaane. Samuti suhtles BNS Saarte Hääle esindajaga, kes ütles, et antud lugu sai kirjutatud, näitamaks ärimeestele, et ajakirjanikele ei ole mõtet igasugust jama ajada. Samuti mainis Saarte Hääle esindaja, et lehe juhtkiri selgitab kõik.

Saarte Hääl kirjutas, et paar aastat tagasi püüdis ettevõtja Margo Berens Kudjapel asuvale Tööstuse 27 krundile betoonitehast rajada. Elanike vastuseisu tõttu jäi see plaan soiku. Nüüd soovib firma Saare-Betoon OÜ, mille juhatuses on Margo Berens ja Vallo Kappak, krundile uusi planeeringu lähtetingimusi. Ettevõtte soov on rajada sinna lao- või tootmishoone.

Kui Saarte Hääl palus Kappakul täpsustada, mis lao- või tootmishoonet nad sinna planeerivad, saatis mees lehele vastuse, mille sisu oli ajalehe teatel ebatavaliselt suurejooneline. “Hetkel on veel läbirääkimised lõpusirgel, kuid meil terendab leping ühe Rootsi firmaga – Swedish Nuclear Fuel and Waste Management CO-ga,” selgitas Kappak.

Tegemist on suure ettevõttega, mis käitleb Rootsis tuuma- ja radioaktiivseid jäätmeid. Ettevõtte üks osanik on näiteks Rootsi riiklik energiaettevõte Vattenfall.

“Plaanime ehitada Tööstuse tänava kinnistule lämmastikkülmutus-laohoone,” kirjutas Kappak. “Selles jahutatakse tuumajäätmete kapslid –140 kraadini ning säilitatakse sama temperatuuri 690–720 päeva, kuni kapsel on jälle transpordiks ohutu ja sealt sõidavad need edasi meile teadmata suunal.”

Kust ja kuidas jäätmed tulevad, Saarte Häälel Kappaku käest telefonitsi teada saada ei õnnestunud.