Maxima Eesti käive kasvas mullu 1,2 protsenti 446 miljonini

Iseteeninduskassa Maxima kaupluses. (Foto: Maxima)

Jaekaubandusketi Maxima müügikäive ulatus eelmisel aastal Eestis 446 miljoni euroni, kasvades aasta varasemaga võrreldes 1,2 protsenti, kontserni Maxima Grupė kogukäive ulatus 2,68 miljardi euroni, mis on 0,2 protsenti enam kui aasta varem.

"Pärast mõningaid varasemaid aktiivse uute kaupluste avamise all möödunud aastaid keskendusime mullu kvaliteedi tõstmisele, sisemiste protsesside uuendamisele ning olemasolevate kaupluste renoveerimisele," ütles Maxima Eesti peadirektor Vygintas Šapokas pressiteate vahendusel.

"Võttes arvesse nii siinset turgu iseloomustanud üha uute kaupluste avamist kui ka Eestis jõustunud mitmeid maksumuudatusi, võime möödunud aasta tulemusi omaltpoolt positiivsetena hinnata. Ootame käibekasvu ka tänavu," lisas ta.

Maxima Grupė ettevõtetest näitas suurimat kasvu Maxima Bulgaria, mille aastakäive suurenes 22,1 protsenti 88,4 miljoni euroni. Poola Aldik Nova käive kasvas 6,1 protsenti 47,5 miljoni euroni ning Maxima Latvija jaekäive 1,9 protsenti 689,3 miljoni euroni. Leedus kahanes jaekäive 2,1 protsenti, ent sellegipoolest on mullu 1,41 miljardi eurose käibe saavutanud Maxima LT suurim Maxima Grupė kontserni kuuluv ettevõte.

"Möödunud aastal kasvas kogu Baltikumis kiiresti nii kaubanduspindade arv kui ka maht ja eriti ilmestas kiire kasv Leedu turgu. Samal ajal on rahvastikuväljavaated Baltimaades negatiivsed ja piirkonna elanike arv on jätkanud kahanemist. Need trendid omakorda mõjutavad otseselt ka Maxima Grupė majandustulemusi," rääkis Maxima Grupė peadirektor Robertas Čipkus.

Čipkuse sõnul jätkub tänavu ettevõtte turgudel konkurentsi tihenemine, samas on turgudel häid eeldusi jätkusuutlikuks arenguks. "Üheltpoolt on oodata stabiilse makromajandusliku keskkonna püsimist ning teisalt näitavad elanikkonna tarbimisharjumused kasvutrende. Meie tähelepanu on tänavu pööratud oma äritegevuse ja tarneahela juhtimise efektiivsuse parendamisele, eesmärgiga pakkuda oma klientidele kõikidel turgudel parimat valikut kaupa ja seda parima hinnaga," märkis Čipkus.

Maxima Grupė on 2007. aastal loodud Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Bulgaaria jaekaubandusettevõtete valdusfirma. Gruppi kuulus 2016. aasta lõpu seisuga kokku 557 kauplust. Leedus asub neist 241, Lätis 151, Eestis 74, Bulgaarias 61 ja Poolas 30 kauplust ning grupi ettevõttetes töötab kokku enam kui 29 000 inimest.