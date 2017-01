Fotod: Eesti "turistiväravate" uuendamine läheb maksma kuni 500 000 eurot

Nii Tallinna lennujaama, sadamat, bussijaama, aga ka piiripunkte ootavad ees muudatused - suveks saavad nad uue brändi järgi värske kujunduse, mis välisturiste Eestisse tervitama asuvad. Kokku läheb uue ilme saamine maksma ilma käibemaksuta kuni 500 000 eurot.

Tallinna lennujaam valmistub EL-i eesistumiseks juba mitu kuud - terminali lõunatiivas käivad suurema reisijatehulgaga toimetulemiseks ümberehitustööd -, ent lennujaamas tuleb kasutusele võtta ka Eesti uus bränd, kuivõrd lennujaam on paljude välismaalaste jaoks esimene kokkupuude Eestiga. Kahe värava kujundus ja selle kujundamiseks vajalik rahakott on EAS-i käes.

Möödunud nädalal ettevõtlusminister Urve Palo ja EAS-i esindajatega kohtunud lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout ütlebki, et ootab EAS-ilt konkreetseid ettepanekuid, millisena nad uut sisekujundust näevad, et see siis koostöös lahendada. Praegu on lennujaamas EAS-i hallata kaks nn väravat - Welcome To Estonia ja Work In Estonia, mida saadavad eelmise nn tööriistakasti brändielemendid ehk muhu männa kujuga sinised "lumehelbed".

"Mõlema saatus vajab otsustamist ja lahendamist koostöös EAS-iga," kinnitab lennujaama juht Piret Mürk-Dubout ERR.ee-le. "Me saame sellest uuest tööriistakastist oma võimalusi kindlasti. EAS teeb siin oma ettepanekud meile, kuidas tema tahab seda Welcome To Estonia senist väravat edaspidi näha. Kuni meil ei ole uusi lahendusi, jääb kõik vana alles, nii nagu ta täna ka on, aga me ootame EAS-ilt konkreetseid ettepanekuid, kuidas nemad seda ala ja selle ala uut väljapanekut näevad."

EAS on lubanud töötada nii lennujaama kui ka sadama jaoks välja erilahendused Eesti väravate brändimiseks. Ülejäänud lennujaama ala kujundab lennujaam ise.

"Koostöös EAS-i ja riigikantseleiga kujundame terminali selliselt, et selgemini saaks teavitatud nii Eesti eesistumine EL-is kui ka Eesti Vabariik 100. See hõlmab nii avatud kui piiratud ala," selgitab Mürk-Dubout.

Piiratud alal saavad viibida vaid dokumendikontrolli läbinud reisijad või lennult saabunud inimesed, enne kui nad avatud alasse jõuavad.

"Loomulikult meil ka seal avatud alal, ootajate piirkonnas on selgelt Eesti brändi identiteedikandjad olemas, aga kuna me hetkel terminali renoveerime, siis me tahaks kindlasti pigem näha nutikat, uut, avatud kontseptsiooni ka selles avatud alas seal," kinnitas lennujaama juht, et muudatused ootavad kogu terminali.

Mürk-Dubout sõnul tuleb nii ümberehitustööde kui ka uue kujundusega saada valmis Eesti EL-i eesistumise ajaks, seega 1. juuliks, kuid uue disainilahenduse kasutuselevõtmisega alustab lennujaam juba varem, mestides seda näiteks oma esitlusmaterjalidesse.

Uued kujundused maksavad kuni 500 000 eurot

EAS-i kommunikatsioonijuht Kadri Kütt selgitab, et eesmärk on kujundada kõik Eesti külalisi tervitavad väravad ühes võtmes.

"EAS on saatnud välja päringu oma reklaamhanke partneritele, kus ühe tegevusena oodatakse pakkumist ühtse lahenduse loomiseks kõikidesse väravatesse - Tallinna lennujaam, Tallinna sadam, bussijaam, Balti jaam, Ikla, Narva ja Valga piiripunkt. Antud lahenduse eesmärgiks on püüda välisturisti tähelepanu väravas liikumise teekonnal, nii sisenemisel kui lahkumisel, ja teha üleskutse jagada sotsiaalmeedias oma reisikogemust Eestis," selgitab Kütt.

Kogu raamostu eesmärgiks on leida partner nii erinevate EV100 tegevustega seotud turundus- ja reklaamitööde väljatöötamiseks ja elluviimiseks, sh väravate lahendus, EV100 välisprogrammist valitud sündmuste nähtavuse lahendus, kui ka turundusmaterjalide ja sihtriigi kampaaniate kujunduslahendused ja teostus.

Väravad peaksid uue ilme saama tänavu suvel.

"Sõnumid, mida väravatesse paigaldatavas lahenduses soovime edastada, on järgmised: sisenemisel – "Tere tulemast Eesti sajandale sünnipäevale! Meil on rõõm seda olulist sündmust koos sinuga tähistada. Vaata, mida põnevat sel ajal Eestis toimub ja näha saab!", ning väljumisel – "Jaga oma kogemusi Eesti külastamisest ning tule tagasi sõpradega, tule tööle või hakka e-residendiks."," tutvustab Kütt.

Küti sõnul peab väravate tehniline lahendus olema selline, et selle sisu saab ilma suuremate lisakuludeta muuta 2018. aasta lõpus, kui EV100 programm läbi saab.

Hankelepingu tegevuste kogumaksumus ilma käibemaksuta on kuni 500 000 eurot.

"Oluline on ka esile tuua, et kõik antud hanke raames tehtavate tööde sõnumid, visuaalid ja ideed peavad sisuliselt ning vormiliselt vastama uuendatud Eesti brändi juhistele, mis on kättesaadavad keskkondades estonia.ee ja brand.estonia.ee alates 13. jaanuarist," viitab Kütt uuele brändikontseptsioonile.

Mis saab Work In Estonia värava kujundusest, pole siiski veel otsustatud.