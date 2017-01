Alexela Energia mullune käive kasvas viiendiku võrra

Üks tähtsamaid küsimusi mööduval aastal oli Eesti inimeste jaoks see, kuidas oma tööst ära elada. Mitmed ettevõtted koondasid suure osa oma töötajatest, kellest paljud pole siiani tööd leidnud, kuid on ka ettevõtteid, kes on loonud juurde hulga uusi töökohti. ABB Balti riikide juhi Bo Henrikssoni sõnul meenutab Eesti praegune olukord talle paljuski Soomet 1960.-1970. aastatel, mil ühiskond liikus oskuste ahelas tasapisi ülespoole.