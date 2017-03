Nõunik: kaubavahetusdefitsiit ohustab USA riiklikku julgeolekut

Peter Navarro jaanuaris Trump Toweris. (Foto: SIPA/Scanpix)

Valge Maja riikliku kaubandusnõukogu direktor Navarro süüdistas administratsiooni agressiivset kaubanduspoliitikat tutvustades ökonomiste ja ajakirjanikke puudujäägist põhjustatud ohtude eiramises ja "iganenud maailmavaates".

Konkreetselt Hiinat ja Saksamaad mainides ütles Navarro, et "fikseeritud vahetuskursside ja otseste valuutamanipulatsioonide maailmas" ei ole USA kaubavahetusdefitsiiti võimalik kohandada nii, nagu see ökonomistide sõnul peaks teoorias olema.

See viib püsiva ja suure puudujäägini, mis muudab USA haavatavaks välismaiste ülevõtmiste suhtes, hoiatas Navarro.

"Oletame, et meie firmasid, tehnoloogiaid, põllumaad ja toidutarneketti ei osta üles heatahtlik liitlane. Pigem ongi see kiiresti militariseeruv strateegiline rivaal, kelle eesmärk on hegemoonia Aasias ning võimalik, et kogu maailmas," ütles Navarro. "See võib viia kaotuseni ulatuslikus külmas sõjas meie vabaduste, rikkuse ja demokraatia pärast, kus ei kõla püssilasud, vaid kassaaparaatide kõlin."