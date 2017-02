Riigikohus: täitemenetluse ajaks tuleb ühisvara jagada

(Foto: PM/Scanpix)

Riigikohus jõudis eelmisel nädalal tehtud määruses oma varasemates maksuasjade lahendites esitatud seisukohale, et võlgniku täitemenetluse ajaks tuleb tal abikaasaga ühisvara jagada.

Riigikohus märkis, et kuigi keelumärkel võib olla mõju võlgnikuks mitteoleva abikaasa õigusele ühisomandit käsutada, on see piirang ajutine ning hageja kui võlausaldaja õigustatud huve arvestades mõistlik, ütles riigikoihtu pressiesindaja Merje Talvik ERR.ee-le.

"Kui hagi rahuldatakse, ei ole võimalik sissenõuet pöörata ühisomandile, vaid ainult võlgniku osale selles ning võlgniku lahusvarale. Võlgniku osa kindlaksmääramiseks tuleb hagejal kui sissenõudjal vajaduse korral esitada ühisvara jagamise hagi," leidis kohus.

Riigikohus tõdes, et ühisvara jagamisel ei ole võlgnikuks mitteolevale abikaasale jäävale osale võimalik sissenõuet pöörata ja tema omandiõigus säilitatakse täielikult.

"Ehk siis riigikohus on selgelt öelnud, et hagi tagamine on ajutine ja täitemenetluse jaoks tuleb ühisvara siiski jagada," märkis Talvik.

Kohtuasja õiguslik küsimus oli selles, kas tsiviilkohtumenetluses ühe abikaasa vastu esitatud hagi tagamiseks on võimalik kanda kinnistusraamatusse keelumärge, mille kohaselt on abikaasade ühisvara hulka kuuluva kinnisasja käsutamine keelatud sellel abikaasal, kes on tsiviilasjas kostja.

Riigikohus leidis, et kohtumenetluses hagi tagamise määruse alusel keelumärke sissekandmisel on võimalik kanda kinnistusraamatusse keelumärge, millega keelatakse kinnisasja käsutamine vaid kostjaks oleval abikaasal.

Sealjuures ei ole keelumärke sissekandmiseks vaja teise abikaasa nõusolekut, kuid riigikohus toonitas, et sissenõuet ei saa pöörata ühisomandile, vaid ainult võlgniku osale selles.