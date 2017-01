Küpsete firmade 14-protsendine maksumäär tuleb ilmselt tuleval aastal

Madalam maksumäär küpsetele ettevõtetele tähendab rahandusministeeriumi hinnangul, et eraisikute maksustamise süsteem tuleb üle vaadata. (Foto: Alexander Demianchuk/TASS)

Eesti kord maksustada kasumit tulumaksuga selle jaotamisel, mitte teenimisel loodi kiiresti arenevale noorele majandusele, kus tuli soodustada kasumi reinvesteerimist, seisneb plaanis, mida rahandusminister Sven Sester tutvustab neljapäevasel valitsuse kabinetinõupidamisel.

"Vahepeal on paljud äriühingud jõudnud arengufaasist küpsusfaasi, kuid oma dividendipoliitikas käituvad siiski arengufaasis oleva ettevõtjana," seisab kavas. Nii on küpsusfaasi jõudnud ülekapitaliseeritud, jaotamata kasumi kogumaht suureneb iga-aastaselt ja potentsiaalne maksutulu jääb riigil kogumata.

Seetõttu peaks Sesteri hinnangul kehtestama küpsetele firmadele madalama maksumäära. See peaks olema piisavalt väike, et motiveeriks ettevõtteid dividendipoliitikat muutma ja oleks konkurentsivõimeline Baltikumi kontekstis.

"Sobiv madalam tulumaksumäär võiks olla 14 protsenti, mis on ligikaudu kolmandiku võrra väiksem kui senine 20-protsendiline tulumaksumäär ja oleks välisinvesteeringute Eestisse meelitamisel konkurentsivõimeline Läti ja Leedu 15-protsendilise tulumaksumääraga," märgib rahandusministeerium kavas.

Kasumi jaotamine peaks olema rahandusministeeriumi hinnangul stabiilne, kuna see võimaldaks paremini riigitulusid planeerida. Nii tulekski madala maksumääraga premeerida just stabiilsema dividendipoliitikaga ettevõtjaid, võttes baasiks eelneva kolme aasta jooksul maksustamiseks kuulunud kasumi.

"Ainult Eestis maksustatud kasumi arvestamine on oluline, sest see välistab vabastusmeetodi tõttu siinsest tulumaksust vabastatud jaotatud kasumi hõlmamise soodsama maksubaasi kujunemise arvutustesse ning eesmärk on motiveerida äriühinguid just Eestis teenitud ja siin maksustamisele kuuluvat kasumit jaotama," seisab kavas.

Madalam maksumäär küpsetele ettevõtetele tähendab rahandusministeeriumi hinnangul, et eraisikute maksustamise süsteem tuleb üle vaadata. Praegu Eesti residendist äriühingult saadud dividendi Eesti füüsilisest isikust residendi käes ei maksustata.

"Vältimaks täiendava motivatsiooni tekitamist nii öelda dividendipalga maksmiseks, tuleks füüsilisele isikule makstavaid dividende saaja tasandil edaspidi täiendavalt maksustada, et hoida summeeritud maksukohustus 20 protsendi tasemel," seisab plaanis.

Seega tuleb rahandusministeeriumil 14-protsendilise tulumaksuga maksustatud kasumi osast füüsilisele isikule jaotatud dividendilt täiendavalt kinni pidada 7 protsenti tulumaksu. Olulisi erandeid kava ette ei näe, kui tegu pole just residendiga mõnes riigis, millega Eesti on sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu.

Küll aga märgib rahandusministeerium, et tagada tuleb, et füüsilise isiku tasandil ei tekiks erinevust Eesti äriühingult saadud dividendi ja välismaa firmalt saadud dividendi maksustamisel, kuna muidu võib tekkida probleeme Euroopa Liidu kapitali vaba liikumise või asutamisvabaduse reeglitega.

Ehkki on ka teisi variante, soovitab rahandusministeerium välisriigist saadud dividendi maksustamisele jätkata praeguse tingimusliku vabastusmeetodiga, mille järgi on dividend maksuvaba teatud piiratud juhtudel.

"Mitteresidendist füüsilisele isikule makstavalt dividendilt, mille aluseks olevalt kasumiosalt on Eesti äriühing tasunud tulumaksu 14 protsenti, peetaks edaspidi samuti Eestis tulumaksu kinni 7 protsenti," seisab kavas. Tulumaksu mittekogumine, kui Eesti füüsiliselt isikut seda samas kogutakse, pole õigustatud, seisab kavas.

Kui dividendi saaja on aga resident riigis, millega Eesti on sõlminud maksulepingu, tuleb silmas pidada maksulepingus sätestatud piiranguid dividendilt kinnipeetavale tulumaksule.

"Maksulepingutes kinnipeetava maksu määr varieerub, olles füüsilisele isikule makstud dividendi puhul kas 15, 10, 5 või 0 protsenti. Õigust vähendatud tulumaksumäärale peab dividendisaaja ise tõendama," märgib rahandusministeerium kavas.

Rahandusminister Sven Sester teeb neljapäevasel kabinetinõupidamisel ettepaneku kehtestada muudatused alates 2018. aasta 1. jaanuarist. Rahandusministeeriumi hinnangul on muutus kiireloomuline ning seetõttu soovib ministeerium eelnõu ette valmistada ilma eelnevalt väljatöötamiskavatsust koostamata.