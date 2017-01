Ettevõtjatele pole firmaautode numbrimärgistamine meeltmööda

Ettevõtjate esindusorganisatsioonid näevad vajadust muuta ettevõtete kasutuses olevate autode maksustamise süsteem lihtsamaks, kuid ei pea mõttekaks neile sõidukitele eri värvi numbrimärkide kehtestamist.

Kaubandus-tööstuskoja juht on kindlalt vastu ka vanemate autode eelistamisele maksustamisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts nõustub, et maksumäära sõltuvusse seadmine auto võimsusest, nagu rahandusministeeriumi plaan ette näeb, on kõige lihtsam viis. Eri värvi numbrimärkide kehtestamises ta suurt mõtet ei näe.

"See tegelikult on teisejärguline küsimus ja kontrollitegevust oluliselt lihtsamaks ei muuda, sellest võiks ka loobuda ja keskenduda põhiküsimusele, et kuidas süsteem oleks võimalikult lihtne nii ettevõtja kui maksuhalduri ehk riigi jaoks," lausus Palts.

Kindlalt on Palts vastu vanematele autodele soodsama maksumäära rakendamisele. "Süsteemi üks eesmärke lisaks lihtsusele peaks olema see, et soodustame autopargi uuenemist. Sellise muudatusega, kus me soodustame vanemate autode kasutamist, me seda kindlasti ei saavuta ja seetõttu me ei saa seda erandit ka toetada."

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov selgitas, et kui kasutada uue lähenemise puhul kilovatipõhist arvestamist ehk auto väärtus seotakse justkui auto võimsusega, siis on selge, et väärtus näiteks kuue aasta puhul uue autoga võrreldes on erinev. "Ja seega, kui hind on erinev, on ka sealt saadavad hüved erinevad ja seega ka maksud."

Tööandjate keskliit teatas, et ei pea õigeks, kui 20 miljoni euro saamiseks tuleb kulutada sama palju raha süsteemi käigushoidmiseks ning värvilistest numbrimärkidest tähtsam on terviklahendus halduskulude vähendamiseks.

Möödunud suvel niinimetatud kleebiste süsteemi naeruvääristanud keskerakondlasest Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul pole mõtet ka värvilistel numbrimärkidel.

"Aastaid on rahandusministeeriumi ametnikud püüdnud reguleerida valdkonda, mida tegelikult on väga keeruline või ka võimatu reguleerida. Küsimus selles, kas 21. sajandi majanduses pärast digitaliseerumist, kus töökohad on mobiilsed, inimesed on mobiilsed, kas me saame üldse rääkida eraldi töökohast ja tööajast?" lausus Keskerakonna juhatusse kuuluv Kaljulaid.

Rahandusministeerium esitab uue maksustamise korra valitsuskabinetile homme.