Teabeamet: Venemaa uued gaasiühendused mõjutavad EL-i stabiilsust ja julgeolekut

(Foto: AFP/Scanpix)

Euroopa Liidu liikmesriikidele on probleemiks ühenduse piirialadele geopoliitilise sihiga kavandatud taristud, nagu torutrassid Nord Stream 2 (NS2) ja Turkish Stream, kinnitab amet.

"Need on küll üksikute liikmesriikide, näiteks Saksamaa huvides, kuid kahjustavad mõne EL-i mitte kuuluva riigi, näiteks Ukraina huve," tõdeb amet.

Nii on NS2 lobitöö tegijad püüdnud panna Balti riike unustama torujuhtmete rajamise geopoliitilisi tagajärgi ning võtma neutraalsemat või soosivamat positsiooni ning avaldanud propagandaartikleid meedias kui ka organiseerinud otsekui juhuslikke kohtumisi riigijuhtidega.

Teabeamet nendib, et kuigi Gazprom on arvestanud Eesti vastuseisuga NS2 rajamisele, siis loodab Venemaa energiahiid, et see ei ilmne ühisavalduste ega muude avalike seisukohavõttudega.

Teabeameti aastaraamatut näeb täismahus siit.