Analüütik: tööjõukulude osakaal ettevõtete käibes on tõusnud 15 aasta kõrgeimale tasemele

Tõnu Mertsina (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Kui välja arvata 2009. ehk kriisiaasta, siis on tööjõukulude osakaal ettevõtete käibest kasvanud vähemalt 15 aasta kõrgeimale tasemele ning see on aidanud kaasa ettevõtete kasumite vähenemisele, ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Statistikaameti andmetel vähenes ettevõtlussektori kogukasum mullu teist aastat järjest. Mertsina rääkis ERRile, et statistikaameti teade põhines kiirstatistikal, kuid kui arvestada aastastatistikat, mis on täpsem, langesid kasumid lausa kolmandat aastat.

Põhjustena tõi Mertsina välja selle, et nõudlus on olnud üsna väike.

"Sellel aastal on küll ettevõtete käive paranema hakanud, aga tööjõukulud on kasvanud kiiremini ning tööjõukulude osakaal ettevõtete käibes on kasvanud vähemalt 15 aasta kõrgeimale tasemele, välja arvatud 2009 - see oli kriisiaasta. See on ka osalt aidanud kaasa ettevõtete kasumite vähenemisele," nentis ta.

Analüütiku sõnul oli 15 aasta madalaimal tasemel ka kasumlikkus ehk ettevõtete kasumi osakaal käibest. Investeeringud on languses neljandat järjestikust aastat.

"Kui ettevõtetel on kasumid väiksemad, on ka investeerida raskem. Investeeringute puhul on huvitav, et kuigi ettevõtete laenuportfelli kasv kiirenes, samuti on ettevõtete sektoris kindlustunne paranenud ja vabakapitali osakaal vähenenud, siis on investeeringud ikkagi üllatavalt nõrgad. Seda ei saa ajada selle kaela, et ettevõtetel on kasumid vähenenud /.../. Mingisugune ebakindlus ettevõtetel praegu on, mis investeeringuid vähendab," tõdes ta.

Samas on investeeringute vähenemine kontsentreeritud üksikutesse tegevusaladesse. Näiteks eelmisel aastal tuli pool investeeringute vähenemisest energiasektorist.

"Elektrienergia investeeringud on olnud languses juba kolmandat aastat järjest. Kui 2012-2013 said valmis suuremad projektid, näiteks Auvere elektrijaam, siis pärast seda on energiasektori investeeringuvajadus väiksem olnud. See ei tähenda, et investeeringuid ei tehta, vaid tehakse vähem. Möödunud aastal vähenesid investeerinud väga palju ka veevarustusse ja telekommunikatsiooni. Need on seda investeerimispilti vähendanud," selgitas Mertsina.

Lauri ei ole lähitulevikus kasumite kasvu osas optimistlik

Riigikogu liikmest majandusanalüütiku Maris Lauri hinnangul on ettevõtete investeerimisvõimaluste vähenemine pikemas vaates kehvapoolne areng.

"Kui ettevõtted ikka tehnoloogiliselt ennast ei uuenda ja laiendamisse ei investeeri, on raske oodata nii tootlikkuse kasvu kui tugevat majanduskasvu - need asjad on ikka ettevõtluses kinni, kui ettevõtted ei näe positiivseid asju. Alati saab kasutada laenuraha, aga kui ettevõtetel endal omakapitali või kasumite poole pealt on seis kehv, ega siis investeerima ka ei hakata eriti," lausus ta.

Tõnu Mertsina märkis samuti, et majanduse kasvupotentsiaal on nõrgenenud. Ka ettevõtete sektori tootlikkuse näitajad on kaks aastat järjest kerges languses.

"Kui arvestada, et tööjõu hulk väheneb, investeeritakse vähem, tootlikkus on languses, siis need kolm näitajat näitavad, et meie SKP potentsiaalne kasv on madalam lähematel aastatel," lausus panga peaökonomist.

Ettevõtete sektori kogukasvu puhul prognoosib ta aga olukorra mõningast paranemist, sest paranema on hakanud eksport. Isegi kui välisnõudlus peaks samaks jääma, on ka kasvavate hindade juures võimalik käibeid kasvatada. Käibekasvu peaks toetama ka hinnakasv. Lisaks on tööjõukulud küll väga kõrgele tõusnud, aga nende kasv aeglustunud.

"Kui panna ühele joonisele kaks kõverat - paranevad käibed ja aeglustuv tööjõukulude kasv, viitab see, et ettevõtete kasumid peaksid mõnevõrra paranema hakkama. Pilt peaks sellel aastal tulema positiivsem," usub Mertsina.

Lauri oli selles osas pessimistlikum. Ta märkis, et ettevõtetel on väga tugev palgasurve ning kulude pool sööb märkimisväärselt kasumit ära, samas ei saa eriti hindu tõsta, sest inflatsiooni ei ole ja konkurents on äärmiselt tihe.

"See on äärmiselt keeruline olukord ettevõtjate jaoks," lausus ta.

Tulevikust rääkides ütles Lauri, et teatud kohtades Euroopas on hinnad hakanud tõusma, nii et mõnedes valdkondades võib surve natuke nõrgeneda, aga palgatõususurve on ikkagi endiselt päris oluline. "Nii et ma ei oleks küll kasumite kasvu osas lähitulevikus eriti optimistlik, aga ei saa välistada üksikutes valdkondades seda," lausus analüütik.