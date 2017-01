Austraalia avab TPP päästmiseks ukse Hiinale

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull. (Foto: Reuters/Scanpix)

TPP-s osales enne USA lahkumist 12 Vaikse ookeani ja Aasia riiki, kes moodustasid koos umbes 40 protsenti maailmamajandusest.

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull ütles teisipäeval, et Canberra alustas "aktiivseid arutelusid" teiste lepinguosalistega võimaluste üle vabakaubandusleppe päästmiseks.

"Võimalik, et USA seisukoht võib aja jooksul muutuda, nagu on juhtunud teiste kaubanduslepetega," ütles Turnbull ajakirjanikele, lisades, et USA välisministrikandidaat Rex Tillerson ja vabariiklased toetavad TPP-d. "On ka võimalus, et TPP jätkub ilma Ühendriikideta. Kahtlemata võiks lepinguga ühineda Hiina."

Eelmisel aastal allkirjastatud, kuid veel jõustumata Vaikse ookeani kaubanduspartnerlus on maailma suurim kaubanduslepe, milles nähti vastukaalu Hiina kasvavale majanduslikule mõjule.