Lätis tuvastati seakatk järjekordses suurfarmis, hukatakse umbes 10 000 looma

Hoiatussilt Lätis 2014. aasta suvel. (Foto: Postimees/Scanpix)

Läti toidu- ja veterinaaramet teatas kolmapäeval, et laborianalüüside kinnitusel on Salaspilsi piirkonnas asuvas suurfarmis tuvastatud nakatumist sigade Aafrika katkuga.

Ettevõttele Ancers kuuluvas suurfarmis on praeguse seisuga umbes 10 000 looma, vahendas BNS.

Veterinaarameti kinnitusel hukatakse farmis asuvad loomad gaasi abil ning korjused utiliseeritakse ettevõttes Grow Energy, mis on seda ka varem teinud. Töödega on juba algust tehtud, suurfarmi ümber on kehtestatud karantiinitsoon.

Kolm nädalat tagasi tuli hukata 5023 nakkuse saanud siga ühes Ancersi Krimulda piirkonnas asuvas farmis. Pärast seda tehti täiendav kontroll ka eelpool mainitud Salaspilsi piirkonna suurfarmis.

Seoses sigade Aafrika katku levikuga kehtestas Läti valitsus 17. jaanuaril eriolukorra nii Krimulda, Ādaži ja Salaspilsi piirkonnas. Eriolukord kehtib 17. aprillini.

Esimest korda kehtestati Lätis sigade aafrika katku tõttu eriolukord 2014. aasta 1. juulil, mil seda nakkust riigis esimest korda tuvastati.