Eestit võib riigihangete direktiivide ülevõtmisega hilinemise eest oodata trahv

Eesti võtab varsti üle Euroopa Liidu direktiivid, mis muudavad põhjalikult riigihangete korraldust. Tegelikult tulnuks direktiivid üle võtta juba möödunud aasta aprillis ning pole välistatud, et venitamise eest ootab Eestit trahv.

Riigihangete seadusega võtab Eesti üle kolm eurodirektiivi ning ekspertide hinnangul toob uus kord Eestisse olulised muudatused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nüüd on selgesõnaliselt reeglites kirjas, et hankest saab eemdaldada pakkuja, kes on varasemalt lepingut oluliselt rikkunud," selgitas Tartu ülikooli dotsent ja advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Mari Ann Simovart.

"Majanduslikult parem pakkumine võib uute reeglite järgi olla mitte kõige parem pakkumine, vaid pakkumine, mis arvestab keskkonnasõbralikkusega. Võidakse kaasata ettevõtteid, mis pakuvad võimalusi puuetega inimestele. Näiteks on võimalik, et hanketingimustes on juba määratud hind ja hinna üle enam ei vaielda, vaid parim pakkumine valitakse teiste kriteeriumite järgi välja," rääkis Euroopa Kohtu kohtunik Küllike Jürimäe.

Samuti saab edaspidi muuta hankelepingut pärast väljakuulutamist, kui näiteks hankija vajadused muutuvad. Praegu peaks korraldama uue hanke.

"Eesti senine regulatsioon on olnud äärmiselt jäik. Siiani on olnud hankelepingu muutmine sisuliselt võimatu, üksikute eranditega," ütles Simovart.

Eelnõu, millega Eesti uued hankekorralduse direktiivid üle võtab, on läbinud parlamendis esimese lugemise. Direktiivid jõustusid aga juba möödunud aasta aprillis. Eesti pole ainus riik, kes nende ülevõtmisega hiljaks jäi - näiteks Soome ja Rootsi tegid seda käesoleva aasta alguses.

"Rikkumismenetlus Eesti suhtes on algatatud, nagu ka kõikide teiste liikmesriikide suhtes. Hetkel me peame vastama teisele küsimusele, mile Komisjon on saatnud. Seejärel on Komisjonil võimalik teha põhjendatud seisukoht. Seejärel nad juba otsustavad, kas esitada kohtusse hagi. Põhimõtteliselt trahvivõimalus on olemas," selgitas rahandusministeeriumi riigihangete osakonna juhataja Kristel Mesilane.

Koos uue valitsuse ametisseasumisega riigikogu majanduskomisjoni juhi kohal tööle asunud Aivar Kokk ei osanud öelda, miks arutelud eelnõu ümber venima jäid, kuid ta kinnitas, et praegu käib töö vaid detailidega ning aprilliks peaks parlament andma eelnõule heakskiidu.