Eesti majanduskasvu pärsib investeeringute nappus ja kesine konkurentsivõime

Ardo Ojasalu. (Foto: Postimees/Scanpix)

Eksperdid hindavad eratarbimist heaks, kuid investeeringute olukorda taas ebarahuldavaks.

Tööstuse-, ehituse- ning kaubandusettevõtete juhtide hinnang majanduskonjunktuurile on parem pikaajalisest keskmisest.

Samas on Eesti ettevõtjate kindlustunne madalam enamike Euroopa Liidu riikide ettevõtjate kindlustundest ja majanduse elavnemist pole toimunud.

Tarbijate kindlustunne oli aasta lõpukuudel kõrge ja püsikaupade ostuaktiivsus on jõudnud kriisieelse aja tasemele.

Konjunktuuri tulemusi kommenteerinud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri nõunik Ardo Ojasalu märkis, et investeeringute olukord on mõnevõrra muret tekitav ning kinnitas, et riik on lähiajal astumas mitmeid samme, et investeeringuid riiki juurde meelitada.

Tema sõnul on olulisim valida kindlad fookused ning pigem teha vähem ja korralikult, kui üritada haarata kõike ja saavutada vähe.

"Näiteks tööstussektori edendamiseks on loomisel 13 miljoni eurose mahuga konkurentsivõime tõstmise programm tööstusettevõtete digitaliseerimiseks," märkis Ojasalu.

Investeerimisvõimekust peaks tema sõnul parandama ka planeeritavad elektri- ja gaasitarbijate hinnaerisused suurtarbijatele ning möödunud nädalal avanenud kolme miljoni eurone meede suurinvesteeringute toetuseks.

"Nagu konjunktuur ka viitab, on üheks suurimaks probleemiks ka tööjõupuudus, mida leevendame välismaalaste värbamise programmiga Work in Estonia ning OSKA programmidega," selgitas Ojasalu.

Konjunktuuriinstituut prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2,3 protsenti ja oodatav tarbijahindade tõus on 2,5 protsenti.

Kiireneva inflatsiooni tingimustes jääb tänavune reaalpalga kasv (2,7%) oluliselt alla viimaste aastate reaalpalga kasvule.

Maailmaturu toormehindade tõus ja ees seisvad aktsiisitõusud toovad kaasa nii kütuse kui paljude toidukaupade hinnatõusu, mis võib vähendada tarbijate kindlustunnet.