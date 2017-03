Nordica reisijate arv on aasta võrdluses järsult kasvanud

Majanduskoostöö ja arengu organisatsioon (OECD) märgib kolmapäeval avaldatud Eesti keskkonnapoliitika tulemuslikkuse ülevaates, et Eesti on teinud märkimisväärseid edusamme oma majanduskasvu lahti sidumisel õhusaastest ja energiatarbimisest, kuid põlevkivisõltuvuse tõttu on Eesti majandus jätkuvalt väga süsiniku- ja energiamahukas.