Palo tahab, et omavalitsuste üürimajade ehitusest riik pool kinni maksaks

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Kava järgi saab iga omavalitsus 2019. aasta lõpuni taotleda nii uusehituseks kui ka renoveerimiseks toetust 2,5 miljonit euro ulatuses. Riigieelarvest haukab tänavu plaan 2,5 miljonit eurot, järgmisel ning ka ülejärgmisel aastal 25 miljonit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Omavalitsused panevad summale vähemalt teine sama palju juurde, sest toetusega saab katta kuni 50 protsenti ehituskuludest. Omavalitsus peab olema toetuse taotleja, hiljem ka omanik ning üüripinnad peavad hiljem olema renditurul 20 aastat.

"Kui me räägime piirkondadest, mis jäävad välja Tallinnast ja Tartust, siis igal juhul need korterid renditakse välja turuhinnaga," ütles Palo.

Palo kinnitusel ei jää omavalitsus korteritele peale maksma, vaid teenib oma investeeringu läbi renditulu tagasi.

"Need ei ole sotsiaalkorterid. Need on täitsa tavalised korterid mobiilsele tööjõule, kes käib tööl, teenib palka ja on valmis ka eluaseme eest maksma, kui neid ainult olemas oleks," selgitas minister.

Kava hõlmab ka Tallinnat ja Tartut, kuna Palo selgitusel nendes küll uusi kortermaju ehitatakse, kuid ainult müügiks, mitte üürile andmiseks. Tartu linnapea Urmas Klaas ei näe siiski sellisel toetusel mõtet.

"Tartu linnas ei ole üüriturul turutõrget ja siia ei ole tarvis riigil ja omavalitsusel sekkuda. Me oleme seda teemat ka linnavalitsuses ka koos ehitus- ja kinnisvaraettevõtjatega, koos ka kõrgkoolide, üliõpilaskondade esindajatega arutanud mõnda aega tagasi ja sarnasele seisukohale jõudnud," kommenteeris Klaas.

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi nõustub, et taolisel toetusel on suurem mõte Tallinnast eemal.

"Mina pigem ikkagi eeldaksin, et see võiks aidata muud Eestit kaasa. Tõsi, Tallinnas on elamispindade üürihinnad väga kõrged ja pigem Tallinnas mind huvitab, et kuidas ta siis hakkab konkureerima vabaturuga. Et millistes piirkondades mis tüüpi korterid," sõnas Vähi.

Tartu, Tallinn ja nn kuldne ring saavad toetust taotleda järgmisest aastast alates, muud omavalitsused aga juba tänavu.