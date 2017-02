Finnair tihendab EL-i eesistumise ajaks lennuühendust Tallinna ja Helsingi vahel

Keskerakonna Rakvere osakonna nimel saabus neljapäeva õhtul meediaväljaannetele pressiteade, kus anti teada, et Siret Kotka on omavolitsenud ja usalduse kaotanud ning osakonna juhina toetatakse ekslinnapea Andres Jaadlat. Keskerakonna pressiesindajalt saabus reede hommikul teade, kus seisab, et Rakvere keskerakondlased on Kotkat esimehena üksmeelselt toetanud.