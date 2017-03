Leedo Elbe jõe firma laevad lõpetasid reisid tegevjuhi teadmata

Vjatšelsav Leedo aasta tagasi Cuxhavenis. (Foto: Postimees/Scanpix)

Virtsu-Kuivastu liinilt Saksamaale kolinud parvlaevad, endiste nimedega Saaremaa ja Muhumaa, on teadmata põhjustel seal sõitmise lõpetanud, kirjutab Eesti Päevaleht.

Miks, seda Cuxhaveni ja Brunsbütteli ühendust haldava firma Elb-Link Reederei tegevjuht Gren Noormets kolmapäeval veel öelda ei osanud. "Mul ei ole infot, mis toimub, loodan seda varsti saada, fakt on see, et laevad ei sõida," ütles Noormets.

Sellele, miks Saaremaa Laevakompanii (SLK), mille omanik Vjatšeslav Leedo on ka üks Elb-Link Reederei omanikke, ainsa laeva ootamatult liinilt eemaldas ja ühenduse katkestas, Noormetsal Eesti Päevalehe andmetel selgust saada ei õnnestunudki.

Saarte Hääl kirjutas teisipäeval, et Leedole kuuluv SLK müüs oma osaluse Elbe-Link Reedereis. "Oleme saanud kokkuleppele ja lõpetame omalt poolt seal ära," ütles Leedo ajalehele.

Ettevõtja sõnul saavutas SLK pangaga ja laevaomanikuga kõiki pooli rahuldavad kokkulepped. Varem Muhumaa ja Saaremaa nime all Väinameres sõitnud parvlaevad Grete (Muhumaa) ja Anne-Marie (Anne-Marie) jätkavad Leedo sõnul Elbe jõel, samuti kasutavad laevaliini Saksa omanikud eestlastest tööjõudu.

Parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa lahkusid 2015. suvel mandri ja Lääne-Eesti saarte vaheliselt liinilt ja asusid augusti lõpus teenindama Elbe suudmes asuvat Brunsbütteli-Cuxhaveni liini.