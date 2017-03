Leedo Elbe jõe firma laevad lõpetasid teadmata põhjustel sõitmise

Varasemalt Virtsu-Kuivastu liinil reisijaid vedanud, kuid hiljem Saksamaale viidud parvlaevad lõpetasid ootamatult töö.

Saksamaa avalik-õiguslik kanal NDR teatas, et Elb-linki praamiliiklus on esialgu peatatud. Laevad seisavad praegu Cuxhafenis ja 50 töötajat võtsid end neljapäeval töötutena arvele, ütles NDR-ile Elb-linki Saksa ärijuht Bernd Bessmann, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ta kinnitas Saksa ajakirjanikele, et tal pole seni õnnestunud Eestis asuva firma juhatusega ühendust saada ning töötajatel on veebruari eest palk välja maksmata.

Cuxhaveni ja Brunsbütteli ühendust haldava firma Elb-Link Reederei tegevjuht Gren Noormets ei osanud kolmapäeval Eesti Päevalehele öelda, miks praamiliiklus seiskus. "Mul ei ole infot, mis toimub, loodan seda varsti saada, fakt on see, et laevad ei sõida," ütles Noormets.

Sellele, miks Saaremaa Laevakompanii (SLK), mille omanik Vjatšeslav Leedo on ka üks Elb-Link Reederei omanikke, ainsa laeva ootamatult liinilt eemaldas ja ühenduse katkestas, Noormetsal Eesti Päevalehe andmetel selgust saada ei õnnestunudki.

NDRi ajakirjanik Hanno Hotsch nentis, et neilgi ei ole kindlat infot. "Kõige suurem probleem on see, et me ei tea, milles on probleem. Me ei ole saanud mingit kindlat infot. Teiseks probleemiks on see, et laevad lõpetasid järsku töö ilma mingite põhjendusteta. Ja lisaks sellele ei ole töötajad saanud palka ning pidid pöörduma Cuxhaveni tööturuametisse," tõdes ta.

Saarte Hääl kirjutas teisipäeval, et Leedole kuuluv SLK müüs oma osaluse Elbe-Link Reedereis. "Oleme saanud kokkuleppele ja lõpetame omalt poolt seal ära," ütles Leedo ajalehele.

Ettevõtja sõnul saavutas SLK pangaga ja laevaomanikuga kõiki pooli rahuldavad kokkulepped. Varem Muhumaa ja Saaremaa nime all Väinameres sõitnud parvlaevad Grete (Muhumaa) ja Anne-Marie (Anne-Marie) jätkavad Leedo sõnul Elbe jõel, samuti kasutavad laevaliini Saksa omanikud eestlastest tööjõudu.

Parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa lahkusid 2015. suvel mandri ja Lääne-Eesti saarte vaheliselt liinilt ja asusid augusti lõpus teenindama Elbe suudmes asuvat Brunsbütteli-Cuxhaveni liini.