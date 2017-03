Rolls-Royce rajab Soome arenduskeskuse

Rolls-Royce'i logo. (Foto: Reuters/Scanpix)

Keskus peaks täiemahulist tegevust alustama juba käesoleval aastal, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat.

Turu teaduspargi tegevjuht Niko Kyynäräinen ütles, et projekt ja sellega seotud projektid loovad tõenäoliselt sadu uusi töökohti. Samas ta rõhutas, et hetkel pole Rolls-Royce veel öelnud, kui palju keskus ise inimesi tööle kavatseb võtta ja kui palju on plaanis Turu piirkonda laiemalt investeerida.

"Soome mõistes on siiski tegu suure panusega merendusvaldkonda, kuid samas ka suure IT-hankega seoses laevades kasutavate tehisintellekti programmidega," nentis Kyynäräinen.

"Rolls-Royce'i osa on täiel määral raske öelda, kuid nutilaeva ümber on praegu tõenäoliselt tekkimas sadadesse miljonitesse ulatuv allhangete süsteem," lisas ta.

Kyynäräinen tõi näiteks, et Rolls-Royce'il on praegu Norras Ålesundis uuringukeskus, kus töötab 600 inimest ja selle ümber tekkinud allhangetega seotud ettevõtetes saab tööd umbes 400 inimest. Turu keskuse juht leiab, et lõpuks võib ka Soome keskus sarnase suuruseni jõuda.

Soomes on Rolls-Royce'il tehased Rauma ja Kokkola linnas ning ettevõtte on Soomes keskendunud just merendusvaldkonna vahendite arendustööle, tootmisele ja müügile.

Rolls-Royce Holdings plc on Briti päritolu rahvusvaheline ettevõte, mis omal ajal valmistas kalleid autosid, kuid praegu on peamisteks valdkondadeks lennundus, merendus ja ka energeetika. Rolls-Royce'i autosid toodab praegu Rolls-Royce Motor Cars Limited, mis on olnud alates 1996. aastast BMW tütarfirma, mis ei oma aga keeruliste omanikevahetuste tõttu järjepidevat seost enne 2003. aastat toodetud Rolls-Royce'i autodega.