Tööportaal CV Keskus otsib väidetavalt ostjat

CV Keskuse logo. Carhiiv (Foto: Arhiiv.)

Väidetavalt pakkusid omanikud tehingut ka meediakontsernile Ekspress Grupp.

"See ei vasta tõele, meie poolt pole ostuprotsessi käimas," ütles neljapäeval ERR-ile Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik. Ta ei soovinud täpsustada, kust selline info võis pärineda.

Omanike plaanide kohta polnud CV Keskuse Tallinna kontori töötajatel neljapäeval infot.

"Kuna Eesti suurim tööportaal CV Keskus.ee on kiirelt arenev ja edukas ettevõte, on igati loomulik, et turul liigub aeg-ajalt kuulujutte investeeringutest. Täna on CV Keskus ikkagi osa Baltikumi tööportaalide grupist CV Market Group," ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Krediidiinfo andmetel oli CV Keskuse müügituluks 2015. aastal 2,5 miljonit eurot, mis on 16 protsenti enam kui aasta varem. Puhaskasumiks on raporti kohaselt olnud möödunud aastal 248 648 eurot. Ettevõtte omanik on Küprosel registreeritud firma Headhunter FSU Limited.