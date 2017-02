Hiiumaale tuleb Eesti suurim päikeseelektrijaam

AS-i FootonVolt juhatuse liige Marek-Andres Kauts päikesepaneelide taustal. (Foto: SCANPIX / PM / SCANPIX BALTICS)

Kärdlas on alanud Eesti seni võimsaima päikeseelektrijaama ehitus – kui seni on Eestis ehitatud kuni 200-kilovatise liitumisvõimsusega päikesejaamu, siis uus jaam on kuni viis korda võimsam, kirjutab Postimees .

Hiiu ja Pühalepa valdade territooriumile plaanitud päikesejaama rajajad saavad kiidelda muljet avaldavate arvudega: elektrijaamas on kokku 3240 päikesepaneeli ja jaama tootmisvõimsus on üle ühe megavati, millest liitumisvõimsus on 900 kilovatti. Kärdla piiril seni tühjalt seisnud maalapile plaanitud jaama aastane toodangumaht on üks gigavatt-tund (GWh).

«Kärdla jaam on suurimaid päikeseelektrijaamu Taanist ja Leedust põhjapoolsematel laiuskraadidel,» ütles ajalehele projekti eestvedaja, elektritootmisega tegeleva ettevõtte FootonVolt AS juhatuse liige Marek-Andres Kauts.

Omanikud investeerivad jaama kokku ligi miljon eurot. FootonVolt AS-i tuumikaktsionär on Eesti kapitalil põhinev investeerimisfirma Koha Capital OÜ; nende portfellis on näiteks Eesti suurim erakapitalil põhinev hüdroelektrijaam Jägalas ja City24 kinnisvaraportaal. Koha Capitali varasemad investeeringud on olnud muuhulgas osalus Solarise keskuses Tallinnas, Cinamoni kinoketis ja uudisteagentuuris BNS.