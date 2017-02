Hiiumaale võib tulla Eesti suurim päikeseelektrijaam

Marek-Andres Kauts Postimees/Scanpix

Kärdlas algab tõenäoliselt peagi Eesti seni võimsaima päikeseelektrijaama ehitus – kui seni on Eestis ehitatud kuni 200-kilovatise liitumisvõimsusega päikesejaamu, siis uus jaam on kuni viis korda võimsam, kirjutab Postimees .

Hiiu ja Pühalepa valdade territooriumile plaanitud päikesejaama rajajad saavad kiidelda muljet avaldavate arvudega: elektrijaamas on kokku 3240 päikesepaneeli ja jaama tootmisvõimsus on üle ühe megavati, millest liitumisvõimsus on 900 kilovatti. Kärdla piiril seni tühjalt seisnud maalapile plaanitud jaama aastane toodangumaht on üks gigavatt-tund (GWh).

«Kärdla jaam on suurimaid päikeseelektrijaamu Taanist ja Leedust põhjapoolsematel laiuskraadidel,» ütles ajalehele projekti eestvedaja, elektritootmisega tegeleva ettevõtte FootonVolt AS juhatuse liige Marek-Andres Kauts.

Omanikud investeerivad jaama kokku ligi miljon eurot. FootonVolt AS-i tuumikaktsionär on Eesti kapitalil põhinev investeerimisfirma Koha Capital OÜ; nende portfellis on näiteks Eesti suurim erakapitalil põhinev hüdroelektrijaam Jägalas ja City24 kinnisvaraportaal. Koha Capitali varasemad investeeringud on olnud muuhulgas osalus Solarise keskuses Tallinnas, Cinamoni kinoketis ja uudisteagentuuris BNS.

Neljapäeval sai projekt ehitusloa ka Hiiu vallalt, mis tähendab, et ehitus võib alata.