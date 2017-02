Bundesbanki hinnangul ei tohiks Londonit Brexiti eest karistada

(Foto: Niklas Halle N / AFP / Scanpix)

Saksa keskpanga ehk Bundesbanki nõukogu liige Andreas Dombret ütles, et Euroopa Liidust lahkumine ei tohiks olla vabandus selleks, et Londonit karistada.

Dombret ütles, et Brexitile tuleks läheneda pragmaatiliselt, vahendas BBC.

Ta tõdes, et kuigi London kaotab mõned töökohad, jääb linn endiselt Euroopa tähtsaimaks finantskeskuseks.

"Kuna selline hääletus oli, siis Brexit toimub. Mina näen enda ülesandena seda, et tagada võimalikult sujuv üleminek. Ma saan lubada, et me oleme võimalikult pragmaatilised," rääkis ta.

Dombreti sõnul ei usu ta, et Brexit oleks riskivaba. Veebruaris toimunud privaatkohtumisel Frankfurdis ütles Dombret, et Londoni positsiooni "finantsteenuste väravana Euroopa Liitu võidakse õõnestada".

Lisaks võib triljonite naelte väärtuses eurovaluutatehinguid ja kindlustustooteid liikuda Londonist Mandri-Euroopasse.

Samas tegi Dombret selgeks, et Saksamaa näeb Suurbritannias liitlast, eriti kui tegemist on globaalsete regulatiivsete standardite säilitamisega.

Dombret tõdes, et finantsteenuste riskid on Brexiti puhul mõlemapoolsed.

"Ma ei näe riske ainult Londoni, vaid ka Saksamaa ja ülejäänud Euroopa jaoks. Kui Brexitil on mõjud majandusele, siis need ei koondu ainult Suurbritanniasse, vaid need on ka ülejäänud Euroopas," rääkis ta.

"See on kui kahesuunaline tänav. Loomulikult lähevad sellised arengud maksma, kuid praegu on liiga vara öelda, mida need maksma lähevad ja milliste ootamatustega meil tuleb silmitsi seista," lisas ta.

Kui Dombretilt küsiti, kui palju finantsteenuste sektori töökohti võib Brexiti tõttu Suurbritanniast Euroopa Liitu ümber kolida, ütles ta, et seda on keeruline prognoosida.

"Need ei pruugi kõik tingimata minna Euroopasse, võib-olla osa neist kaotatud töökohtadest liiguvad USA-sse. Ma ei usu, et kõik need kadunud töökohad liiguvad ühte linna," ütles Dombret.

"See ei ole üldse halb, sest see hajutab riski mitme finantskeskuse vahel. See on kasulik ka finantsstabiilsuse vaatenurgast," lisas ta.