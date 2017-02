Turistide arv suurenes mullu seitse protsenti ja lõi uue rekordi

(Foto: ERR)

Eelmisel aastal kasutas majutusettevõtete teenuseid 1,3 miljonit siseturisti ja 2 miljonit välisturisti.

2015. aastaga võrreldes suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv kumbki seitse protsenti.

46 protsenti majutusettevõtetes peatunud välisturistidest saabus Soomest, kümme protsenti Venemaalt ja seitse protsenti Lätist.

Võrreldes 2015. aastaga on Soome, Venemaa ja Läti turistide arv kasvanud vastavalt viis, kaheksa ja 11 protsenti. Samuti saabus rohkem turiste Saksamaalt, Rootsist ja Leedust.

EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso ütles, et kuigi kasvu on tulnud kõikidelt turgudelt, on suurim mõjutaja Soome. "Suurim mõjutaja on Soome, mille majandusel on paremini läinud, inimesed reisivad rohkem ja Eesti on number üks sihtkoht soomlaste jaoks," rääkis Mutso.

"Kui rääkida Läti turistide arvu kasvust, siis on Eestis juba mitmeid turismiatraktsioone, mille pärast siia tullakse. Ahhaa keskus näiteks," lisas ta.

Turismi kasvu kommenteeris ka Tallinn Hotelsi tegevdirektor Ain Käpp.

"Kui me vaatame Tallinnas kõiki hotelle kokku, siis detsember ja eelmine aasta täituvus jäi täpselt samaks. Me ise arvame, et suurem kasv on tulnud väljastpoolt Tallinna ja iseenesest on see väga positiivne, et turism on jaguneks ka natuke ühtlasemalt terve eesti peale," sõnas Käpp.