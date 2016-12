Maaeluministri väide eksitas, kõik talupidajad ei pooldanud koristamata heina toetuse kaotamist

Heinategu (Foto: Andres Ehrenpreis/Postimees/Scanpix)

Maaeluminister Tarmo Tamm (KE) teatas otsusest lõpetada järk-järgult koristamata heina toetuse maksmine, väites, et võttis otsust tehes arvesse põllumeeste esindusorganisatsioonide ettepanekuid ning otsus toetus lõpetada on sündinud üksmeeles. Tegelikkuses aga läksid põllumajandusorganisatsioonide esindajate arvamused toetuse säilimisele või kaotamisele lahku.

Mitmed talupidajad avaldasid imestust, kui maaeluminister Tarmo Tamm teatas otsusest kaotada järk-järgult niidetud heina toetus, viidates kollektiivsele üksmeelele, mis talupidajate esindusorganisatsioonidega saavutati. Nimelt teadsid talupidajad, et neid esindav keskliit ei pooldanud toetuse kaotamist.

Nimelt läks Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuhi Kalle Lieberti nimel teisel jõulupühal maaeluminister Tarmo Tamme poole teele pöördumine, mis võtab kokku talupidajate seisukoha. Ehkki organisatsiooni juht tunnistab, et üksmeelt organisatsioonis pole, on ametlik seisukoht siiski koristamata hekseldatud heina ehk heksli toetust mitte kaotada.

"Eestimaa Talupidajate Keskliidu liikmesorganisatsiooni liikmete hulgas on eriarvamusi hekseldamise ja heksli maha jätmise lubamise või keelustamise küsimuses. Enamus pooldab siiski võimalust hekseldada ja heksel maha jätta," seisab 26. detsembril ministrile läkitatud pöördumises. "Hekseldamise ja heksli mahajätmise keelustamist pooldavad peaasjalikult loomapidajad. Vastupidisel seisukohal on peaasjalikult põllumajandustootmise teiste valdkondade esindajad," võtab Liebert kokku.

Ka erametsaliit pooldas toetuse täielikku säilitamist: "Eesti Erametsaliidu poolt toetame 100%-st purustamise toetamise jätkamist ilma heksli kokku kogumise kohustuseta," teatas organisatsiooni tegevdirektor Liina Laineveer oma pöördumises ministrile.

Põllumajandus-Kaubanduskoda seevastu pooldas heinatoetuse kaotamist, et jääks rohkem raha otseste põllumajandustegevuste toetamiseks.

"Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda leiab, et otsetoetused peavad olema suunatud aktiiv­setele põllu­majandustootjatele ning pelgalt põllumajandusmaa hooldamine ei tohi muutuda omaette ettevõtlus­vormiks. Sellest tulenevalt oleme seisukohal, et pikemas perspektiivis ei ole jätkusuutlik otsetoetuste maksmine pelgalt selle eest, et maad hoitakse karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisu­korras, ilma et sellel maal toimuks sisulist põllumajanduslikku tegevust," seisab Roomet Sõrmuse pöördumises ministrile. "Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda leiab, et nõuded, mis lubavad edaspidi püsirohumaadel rohtu hekseldada ilma heksli kokku kogumiseta, ei ole jätkusuutlik ei keskkonna ja muldade, põllu­majan­dus­sektori konkurentsivõime, Eesti majanduse, maapoliitika ja -suhete ega otse­toetuste süsteemi seisukohalt."

Ka lihaveisekasvatajad pooldasid toetuse kaotamist: "Eesti Lihaveisekasvatajate Selts on kindlalt veendunud, et otsetoetuste raames hooldataval maal peaks lisaks niidetud rohule ka hekseldatud rohu ilma erisusteta täies ulatuses kokku koguma," vastas organisatsiooni juhatuse esimees Aldo Vaan.

Ministril tuli leida kompromiss kahe vastandliku seisukoha vahel, ent kokkuvõtlikus pressiteates see ei väljendunud. Vastupidi, maaeluminister põhjendas toetusest loobumist üksmeelega, mis esindusorganisatsioonidega selles küsimuses saavutati: „Kuna Euroopa Komisjon juhtis tähelepanu, et põllumajandusmaa hooldamise nõue peab rakenduma kogu põllumajandusmaale ühetaoliselt, vaatasime koostöös sektori esindajatega otsetoetuste maksmise tingimused üle. Kaalusime võimalike variantidena, kas kohustada edaspidi hekseldatud rohtu ilma erisuseta täies ulatuses kokku koguma või lubada hekseldada ilma heksli kokku kogumiseta. Võttes arvesse põllumeeste esindusorganisatsioonide ettepanekuid, oleme otsustanud seada alates 2019. aastast rohumaadel kohustuse hekseldatud rohu koristamiseks täies ulatuses, et sellega „euroheina“ tegemist tulevikus veelgi piirata.“

Seega näitas ministri kokkuvõte seisukohta ühtsemana, kui see tegelikult oli ning kõigi põllumeeste esindusorganisatsioonide seisukohti see siiski ei esinda ning arvamused jagunevad pooleks.