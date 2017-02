Üle tuhandest sõidujagajast on tulu deklareerinud mõnisada

(Foto: Liis Treimann/Postimees/Scanpix)

2015. aasta sügisel alustasid maksuamet ning kokkuleppevedude vahendajad Uber ja Taxify koostööd, et luua maksude deklareerimist lihtsustav platvorm ning esimesi tulemusi oodati 2016. aastal ja need on nüüd olemas, kirjutab Eesti Päevaleht.

Mullu deklareeris 2015. aasta kohta Uberi ja Taxify platvormide kaudu teenitud tulu 62 eraisikut, eeltäitjaid oli siis ainult paarkümmend, sest maksuamet sai automaatse andmeesitamise lahenduse valmis võrdlemisi vahetult enne deklareerimisperioodi algust.

Uberi kinnitusel on neil kokkuleppejuhte üle 500 ning Taxifyst kinnitati, et koos taksojuhtidega on juhte üle 2000, kuid kui palju on nende hulgas kokkuleppevedajad, jäeti saladuseks.

2015. aasta kohta deklareeriti tulu kokku pea 70 000 euro ulatuses ehk keskmiselt aastas ühe inimese kohta 1120 eurot.

2016. aasta kohta eeltäitmiseks andmed edastanud 274 kokkuleppevedaja kogutulu oli 435 418 eurot ehk 1589 eurot inimese kohta aastas ehk see teeb teenistuseks keskmiselt umbes 130 eurot kuus ning eeldades, et üks sõit maksab umbes neli eurot, tuleks 130 euro teenimiseks kohale vedada 30 inimest kuus.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Rainer Lauritsa sõnul on taksosektor kesise maksuajalooga. "Oma kogemusest teame, et puhtalt kontrolliga selles sektoris muutusi ei saavuta, mugav avalik teenus on kontrollist igal juhul efektiivsem viis seatud eesmärke täita," põhjendas ta 2015. aastal välja töötatud maksuplatvormi vajalikkust.

"Ka e-maksuameti/e-tolli kasutas algusaastatel väiksem osa inimesi, kuid tänu mugavusele ja kättesaadavusele on osakaalud märkimisväärselt muutunud. Kahe aasta eeltäitmise info pealt võib öelda, et sarnane potentsiaal on ka jagamismajanduse platvormide kaudu tulu hilisemal deklareerimisel," ütles ta.