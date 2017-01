Fotod: piima hind on teinud soliidse tõusu

ERR.ee kirjutas möödunud aastal korduvalt, kuidas piima kokkuostuhind on allpool omahinda, kuid piimatöösturite ja kaupmeeste hinnasurve ei lasknud hindadel ka tõusta. Sügisest alates on piima kokkuostuhind tõusnud kahel korral, nii et viimaks saavad tootjad kätte õiglase hinna.

Kui veel sügisel maksti tootjatele piimaliitrist 21-23 senti, mis ei katnud tootmiskulusid, siis nüüdseks on kokkuostuhind kahe hinnatõusu tulemusel jõudnud 32 sendini liitrist. Meenutuseks: terve kevadsuve maksis kilepiim kauplustes keskmiselt 35 senti. Sinna sisse pidi lisaks tootmishinnale mahtuma veel nii kaupmeeste kui ka töösturite teenistus. Rahul polnud keegi peale tarbija, kes nautis soodsat keelekastet.

Möödunud aasta lõpus toimunud teine hinnatõus on kilepiima liitrihinna kergitanud vahemikku 47-62 senti liitrist ehk keskmiselt 55 senti.

ERR.ee tegi tiiru kauplustes, et vaadata üle, mis hinnaga odavaim kilepiim müügil on.

Prisma müüb siiani turu odavaimat kilepiima: nende oma kaubamärgi, Pere piim maksab 47 senti. Tere piima hinnaks on 59 senti ning kalleim, Alma piim maksab 62 senti.

Ka Maximas saab kõige soodsama hinnaga oma kaubamärgi piima Armas, mis maksab 48 senti. Farmi piima hind on 54 ning Tere piimal 56 senti.

Selver oma kaubamärgi piima ei tooda. Nemad müüvad Valio toodetavat Alma piima hinnaga 53 senti ning Tere oma 59 sendiga.

Coop müüb vaid ühte kilepiima - Farmi oma. See maksab 55 senti. Varem müügil olnud Ausa piima tootmine ja müük on lõpetatud. Aus piim oli piimatootjate ühistu kaubamärk, mille müügihinnaga tagati tootjatele kõrgem sissetulek. Kuna aga nüüdseks ongi piima kokkuostuhind jõudnud tootjate soovitud 32 sendini, siis kadus vajadus ka sellist piima toota ja turustada. Aus piim oli müügis kartongpakendis ning maksis 79 senti, sellal kui ülejäänud kartongpakendis piimad maksid 69 senti. Nüüdseks on ka kartongi pakitud piima hind tõusnud.