Väikesaiad söövad rukkileiva osakaalu

Statistika näitab, et viie aasta jooksul on rukkileiva tootmine vähenenud 38 protsenti ja samal ajal on väikesaiade osa kasvanud lausa 126 protsenti.

Statistikaameti andmete kohaselt on leivatoodete tootmine aastatel 2011–2015 vähenenud kokku 27 protsenti ehk 32 000 tonnilt 23 000 tonnile (sh rukkileiva osa 38%), kirjutas Maaleht.



Valgest jahust saia on samal ajal tehtud 34 protsenti vähem ehk 17 000 tonni asemel 11 000 tonni. Samas on näiteks röstsaiu ja -sepikuid küpsetatud 40 protsenti, kukleid 104 ja väikesaiu 126 protsenti rohkem.

“Tõepoolest, statistika ei valeta,” tõdes Eesti suurima leivatööstuse, Leiburi tegevjuht Asso Lankots. Tema sõnul võib lihtsustades öelda, et väga kiires languses on viimase viie aasta jooksul olnud kõik pätsikujulised leiva- ja saiatooted, erandiks on vaid sepikud. Tarbijad eelistavad järjest rohkem konkreetse kujuga, vormis küpsetatud leibu ja saiu, sh röstitooteid ning palaleibasid.

“Selgelt on kasvutrendis täisteratoodete ja seemneliste toodete tarbimine. Võib öelda, et ostetakse vähem, aga tehakse tervislikumaid ja kvaliteetsemaid valikuid,” lisas ta. “Tervislikkuse seisukohast ei ole olulist vahet, kas tarbida täisteranisu- või täisterarukkitooteid.”