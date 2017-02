Parvlaev Tiiu hakkab Eesti poole tulema varasemalt veebruari lõpus

Türgis valmiv Tiiu jõuab ilmselt liinile alles veebruaris (Foto: Postimees/Scanpix)

"Parvlaeval Tiiu käivad hetkel veel suurematest töödest hüdraulika süsteemide testimine ja seadistamine. Tuletõrje varustuse, päästevahendite ja navigatsiooni aparatuuri kontroll sertifitseerimise tarbeks ehk loetakse, testitakse ja kontrollitakse tootjate poolseid sertifikaate vastavalt pardal olevatele seadmetele ja varustusele," ütles TS Laevad laevakapten-projektijuht Guldar Kivro BNS-ile.

"Seda tuleb alati teha viimases etapis, vaid siis saab kindel olla, et see on lõplik nimekiri ja need asjad jäävad pardale nii nagu nad on," lisas ta.

Kivro sõnul antakse veel viimane lihv terve laeva väljanägemisele: karestatakse veel kord pinnad, et katta välistekid ja seinad viimase ja puhta värvikihiga, pestakse ja koristatakse seest, võetakse kilesid maha, paigaldatakse plastikkatted välistekkidele. Autotekkidel värvitakse spetsiaalse libisemisvastase värviga mõlemad autotekid.

"Samal ajal käivad kõikidele süsteemidele meeskonna väljaõpe nii tehase kui ka tootjate poolt," märkis ta.

"Loodame, et parvlaev Tiiu saab Eesti poole teele asuda veebruarikuu lõpus-märtsi alguses," ütles Kivro.