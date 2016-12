Kasahstani välisminister soovitas ettevõtjatel vältida otsesidemeid Krimmiga

Plakat Krimmi poolsaarel Kertši linnas. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Mis puutub ettevõtjate tegevust, siis arvan, et nad peaksid arvestama selle haldusüksuse ebakindlat kuuluvust. Ja meie soovitus on vältida ükskõik millist otsest koostööd selles osas," ütles ta teisipäeval Astanas pressikonverntsil.

"Seda olukorda peab avestama. Tegelikult on arvukad riigid sattunud ebamugavasse olukorda ja nende riikide ettevõtjad ja muud tegelased on ebameeldivas olukorras. Aga selline on tegelikkus. Peab lähtuma tegelikkusest ja see ütleb, et Krimmi seisund on määramata," märkis minister.

Ta avaldas lootust, et Venemaa ja Ukraina leiavad võimalused selle küsimuse lahendamiseks.

"Me leiame, et rahvusvahelise õiguse alusel on Krimmi seisund lõplikult määramata ja seega lähtume sellest, et selle staatus ei ole kindel. Me arvestame sellega, et Venemaa ja Ukraina leiavad poliitilised ja muud võimalused, et lahendada see küsimus lõplikult eelkõige omavahel. Sel on rahvusvahelise õiguse seisukohalt keeruline seisund. Arvan, et see on tuleviku küsimus," võttis välisminister oma jutu kokku.