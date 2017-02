Eesti inimene käib poes mitu korda nädalas ja toitu ära ei viska

Marje Josing (Foto: ERR)

Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing ütles, et ehkki kauplustes käiakse harvem, ei ole see äärmustesse jõudnud nagu näiteks USA puhul, kus sügavkülmik kaupa täis ostetakse.

"Eestis on ikkagi värskus inimeste jaoks oluline, ta ei pane leiba sügavkülma, vaid ostab poest värske leiva," sõnas ta.

Kui 2004. aastal käis iga päev poes kolmandik Eesti täiskasvanutest, siis nüüd on neid 17 protsenti. Suhteliselt palju on aga neid, kes toidupoodi külastavad neli kuni kuus ja kaks kuni kolm korda nädalas. Väga palju on muutunud pilt ostukohtade osas.

"Sellest, milliseid kauplusetüüpe meil oli üle kümne aasta tagasi, on paljud kohad tähtsust kaotanud. Hulgibaasist ostmas käimine oli vahepeal väga populaarne, näiteks Tihniku hulgibaas. Seda enam pole," kirjeldas Josing.

Ka turu tähtsus on tema sõnul muutunud - kui kümne aasta eest oli turg paljude inimeste põhiline ostukoht, siis nüüd enam mitte. Turule minnaks eelkõige mingite spetsiaalkaupade ostmiseks, nagu Eesti maasikad, esimesed kevadised aiasaadused või värske kala, mesi ja liha. 64 protsenti Eesti meest ostetakse otse mesinikult.

"Turg saab samasuguse positsiooni nagu paljudes Lääne riikides - ta on lisaks tavapärasele toidule, ta on põnev ja värvikas, saab inimestega vestelda ja sortiment on teistsugune. Turud on ka üks turismimagnet," selgitas konjunktuuriinstituudi juht.

Tunduvalt on vähenenud ka väikeste, alla kolme kassaga toidukaupluste osatähtsus - Eesti inimeste tavaline ostukoht on suurem pood.

Toitu ostes pole kodumaine päritolu esikohal

Tarbijatele pole tähtsaim argument toitu ostes kodumaisus, vaid tegurid, mis sellega seostuvad - harjumuspärane maitse ja värskus. Üha tähtsamaks peetakse ka tervislikkust ja vähest lisaainete sisaldust.

"Soodne hind ei ole esikohal, kuigi tundub, et kollane allahindlussilt ainult müüb poes. Aga kui hinnaerinevus pole väga suur, siis väga suur hulk ei võta ainult hinna alusel, vaid eelistab muid kriteeriume," selgitas Josing.

Kui 2010. aastal taheti osta ka light-tooteid, siis praeguseks ei ole rasv enam tarbija jaoks tabu ja ka võid ostetakse rohkem. Väga palju on tekkinud erinevaid tarbijate huvigruppe - kes jälgib kaalu, kes väldib laktoosi või gluteeni.

Tarbijaid piirab küll kauba hind, kuid peresid, kes saavad endale lubada sellist toitu nagu soovivad, on kogu aeg lisandunud. "19 protsenti ostab alati, mida soovib, ja hind neid ei piira," tõi Josing välja, kuid lisas, et erinevates sissetulekugruppides on väga suur vahe.

Eesti inimene ei ole tema sõnul suur laristaja - toitu visatakse ära harva, ja kui, siis väga selgete probleemide, näiteks leivale tekkinud hallituse tõttu.

"Mõttetut toidu kokkuostmist Eestis ei ole. Mida väiksem on inimese sissetulek, seda ratsionaalsem on tema käitumine," nentis instituudi direktor. "Ka vanusegruppides on suur vahe - kui vanematest inimestest kaks protsenti viskab toitu ära, siis noortest 14 protsenti".

Poodidest leiab 88 õlle- ja 83 jogurtisorti

Sortimendi poolest võib Eesti tarbija kodumaise kauba pakkumisega rahul olla, leiab Josing. Näiteks kui 1996. aastal võis poelettidelt leida üheksat kohalikku jogurtit, siis 2016. aastaks oli see arv kasvanud 83-ni. Suur on ka suitsulihatoodete ja õlle sortiment.

"Eesti õlu on poes väga hämmastava sortimendiga. Tootjaid on kogu aeg lisandunud, nüüd on lisandunud ka väiketootjate käsitööõllede nimetused," rääkis Josing.

Sortimendis on kõige vähem importkaupu keeduvorsti, leiva, piima- ja lihatoodete seas. Vähe Eesti tooteid on aga toiduõli, küpsiste ja mahla sortimendis.

"Reeglina võib öelda, et kodumaisel kaubal on hinnaeelis," sõnas Josing. "20 grupist ainult kuue puhul oli importkaup odavam: jäätis, sealiha, lihakonservid, importvorstid, kaerahelbed ja konservkurgid".

Konjunktuuriinstituut esitles Eesti toidukaupade tarbimise teemalisi uuringuid "Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud" ja "Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2016. aastal" teisipäeval maaeluministeeriumis.