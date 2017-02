Elektritootmine saavutas pakasega selle talve tipu

(Foto: ekraanitõmmis)

Eestis viimastel päevadel valitsenud pakasega on elektritootmine jõudnud selle talve tippu, kuid kõigi aegade tarbimise maksimumile jääb see siiski kõvasti alla.

"Elektri tootmise osas on tänane päev tõesti senise talve tipp," kinnitas ERRile Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.

Ta tõi välja, et tänahommikune tarbimise maksimum oli ligikaudu 1450 megavatti, eile oli sama näitaja aga 1430 megavatti.

"Võrdluseks võib öelda, et eelmisel nädalal, kui ilm oli veel pehmem, olid päevased tipud 1300 megavati kandis. Samas ei ole praegune tarbimine siiski võrreldav kõigi aegade tipuga, mis pärineb 2010. aasta jaanuarist, kui tarbimise maksimum ulatus ühel hetkel 1587 megavatini," lausus Köster.

Elektri toodang kõigub tema sõnul praegu 1600-1700 megavati piires ehk eksporditakse mõnisada megavatti, mis ei ole erakordne näitaja. Jaanuaris ületas toodang mitmel päeval ka 2000 megavati piiri.

Eesti Energia lasi reservid käiku

Eesti Energia teatas kolmapäeval, et jahenenud ilmadest tulenenud suurema soojusvajaduse tõttu käivitasid nad teisipäeval aasta aega reservis olnud gaasil töötava koostootmisploki.

„Kuna elektri turuhind ja samuti gaasi hind on praegu sobilikud ning Tallinna küttevõrgus on piisavalt soojuskoormust Iru gaasiploki jaoks, siis käivitasime Iru elektrijaama aasta aega reservis seisnud ploki,“ rääkis Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. „Energiaplokk toodab hetkel elektrit üle 80 megavatise võimsusega ning soojuslik võimsus on ligikaudu 200 megavatt".

Ta lisas, et Iru elektrijaama gaasil töötav koostootmisplokk töötab seni, kuni on piisavalt soojuskoormust ning energia hinnad on tootmiseks sobilikud. Samuti töötavad Enefit Energiatootmise 10 põlevkivi kasutavat energiaplokki, üks plokk on rikke tõttu hoolduses.

„Töötame kõigi enda elektrijaamadega vastu turuhinda. Kui 2015. aastal ja 2016. aasta esimesel poolel olid elektri turuhinnad madalad, siis alates 2016. aasta suvest on hinnad ja muud tingimused valdavalt olnud sobilikud põlevkiviplokkide täisvõimsusel tööks. Vaid nädalavahetustel ja pühade ajal, kui elektri turuhinnad langevad, oleme pidanud jaamasid alla koormama,“ ütles Pajo.

Kokku annavad Eesti Energia elektrijaamad kolmapäeval tipuhetkedel elektrivõrku 1570-megavatise võimsusega elektrit.