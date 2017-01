Palo hinnangul tuleks kaaluda "Work in Estonia" programmi lõpetamist

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Ettevõtlusminister Urve Palo sõnul tundub talle, et projekt "Work in Estonia" ei ole oma eesmärke täitnud ning kui EAS-i uus juht on selgunud, hakatakse kaaluma, kas või kuidas sellega edasi minna.

Sadu tuhandeid eurosid maksma läinud projekti eesmärk oli meelitada Eestisse kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid, näiteks IT-spetsialiste.

"Mul ei ole tuua statistikat või konkreetseid numbreid, et kas see on õnnestunud või mitte, aga mul on tunnetus, et pigem ei ole ["Work in Estonia"] ennast õigustanud sellisel moel," ütles Palo ERR-ile.

"Ootame uue juhi ära ja vaatame, mis me sellega teeme. /.../ Kas sellega on üldse mõtet jätkata või jätkata muul kujul, seda tuleb alles vaadata," märkis minister.

Palo toonitas, et kõik projektid ei saagi õnnestuda ja sellega tuleb ka arvestada. "Kui me kardame ebaõnnestuda, siis me ei tee mitte midagi, vaid elame kartuses ja vaikselt hoiame positsioone. Tulebki proovida ja katsetada," ütles minister.

"Work in Estonia" värbas Eestisse töötajaid nii Soomest kui Ukrainast. EASon varasemalt tõdenud, et keeruline on hinnata, kui palju on programmi vahendusel inimesi Eestisse tööle tulnud, sest konkreetse värbamisega tegelevad ettevõtted ise. Projekti on rahastatud Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest.