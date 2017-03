LHV kavatseb dividendideks maksta 15 senti aktsia eest

LHV lõpetab dollarites välisarveldused. (Foto: Martin Dremljuga/ERR)

AS LHV Grupp teatas kolmapäeval aktsionäride üldkoosoleku kokku kutsumise teates, et nende 2016. aasta kasum oli 17,8 miljonit eurot ning juhatus on kiitnud heaks ettepaneku maksta dividendideks netosummana 15 senti ühe aktsia kohta.