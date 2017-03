Piimatootjate jaoks oleks Maagi ja Tere koondumine oodatud samm

(Foto: Postimees/Scanpix)

Valio tegevdirektor Maido Solovjov ütles ERRile, et seda tehingut on turg kaua oodanud ja nüüd tundub see lõpule jõudvat.

"Kindlasti see korrastab piimaturgu," usub ta. "Arvan, et see toob kõigi jaoks selguse majja - nii kettide jaoks, farmerite kui ka muude partnerite jaoks".

Solovjov lisas, et kuna nii Tere kui Maag on peamiselt värsketoodete turul, mis tähendab põhipiima, jogurtit, kohupiima ja kodujuustu, siis on pärast neljapäevast uudist sisuliselt turul värsketoodete osas kaks suuremat tegijat: Maag Grupp ja Valio.

Ka Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine oli seda meelt, et muudatus on piimatootjatele positiivne, kuid ta arvas, et kohe ei juhtu midagi.

"Maag Grupp peab näitama, millised on tema tulevased arengud Eesti piimaturul ja kindlasti peavad nad tõestama, et saavad uue situatsiooniga hakkama. Kui nad näitavad arengut ja edasiliikumist, siis kindlasti on see piimatootjatele positiivne," lausus Kivine.

Ta lisas, et tulemas on suvi, mil on piima tavapärasest rohkem, ja võib arvata, et Põlvas on ressursse enamaks. Seega sõltub Maagist, mida nad piimatootjatele sel suvel pakuvad.

Murakas: kontsentreerumine piimatööstuses on pigem hiljaks jäänud

E-piima juhatuse esimees Jaanus Murakas märkis, et asi on alles poole peal, sest Maag alles omandas panga käest nõuded Tere vastu ning teiste võlausaldajate nõudeid ja Tere aktsiapakki neil veel ei ole. "Maag on võtnud julge sammu, pool tehingut on sõlmitud ja pool sõlmimata," nentis ta.

Muraka sõnul on selge, et poolik seis pidi mingi lahenduse leidma ning Maagi ülevõtmise soov oli kõigile ammu teada.

"Selline kontsentreerumine tänapäeva majanduses, eriti ka piimatööstuses, on normaalne, pigem on see kontsentreerumine Eesti piimatööstuses hiljaks jäänud. See paratamatult täna toimub, et ühed muutuvad suuremaks ja osa sureb välja. See on tänapäeva majanduse käekiri, kontsentreerumise suunas see asi läheb," lausus ta ja lisas, et soovib Maagile nende ettevõtmises edu.

Maido Solovjov hinnangul jääksid Maag ja Tere pärast ühinemist Valiost siiski väiksemaks, turuosalt teisele kohale. Hindades ei tohiks muudatus kajastuda.

"Kõige vähem tunnetavad muutust võib-olla tarbijad. Tarbijate jaoks on kogu aeg need tooted letil olnud," märkis ta. "Piimaturg on täna tugev. Piimaturu tõus hakkas eelmise aasta septembrist pihta ja toorpiimahind on väga tugev. Ka kaupluste müügihinnad on täna pigem kõrged ja heal tasemel, ma pigem sellest tegevusest lähtuvalt muutusi ei näe".

Monopoliohtu ei nähta

Jaanus Murakas märkis turuosadest rääkides, et E-piim ei tooda selliseid tooteid nagu Maag, vaid on ekspordile orienteeritud. Igapäevast piimatoodetepaketti nende toodangus ei ole, valmistatakse juustu ja piimapulbrit ning seetõttu Eesti-sisesed muutused nende müüki ei mõjuta. E-piima turuosa piima kokkuostus hindas ta 13-14 protsendi juurde Eestis varutud piimast. Samas on E-piim suurim piimapulbrite tootja ja üks suuremaid juustutootjaid.

Nii E-piim kui Valio toodavad Muraka sõnul aastas umbes 8000-9000 tonni juustu, Saaremaa Piimatööstus ja Estover Grupp aga kumbki umbes 4000 tonni aastas.

"Juustuturul praegu ei muutu selle tehinguga midagi, selles mõttes see meid väga ei mõjuta. Pigem on see Valio ja Maagi vaheline konkurentsiolukord," tõdes E-piima juht.

Ülo Kivine rääkis, et kui praegu on siseturul kolm suurt tegijat - Tere, Valio ja Farmi, siis Farmi ja Tere koostöö mõjul tekib kindlasti mingeid muutusi, kuid konkurents on olnud nii enne nende koondumist ega kao ka pärast seda, seega suuri muutusi tarbijatele ei terenda ja monopoolseid muutusi ei teki.

Saaremaa Piimatööstuse turuosa piima kokkuostus on Kivise sõnul umbes kaheksa protsenti, Tere ja Maagiga ei saa aga Saaremaad võrrelda, sest viimane toodab hetkel ainult juustu ja võid.

"Või segmendis oleme päris arvestatava turujõuga, juustusegmendis on turuosa alla 20 protsendi," sõnas Kivine.

Maido Solovjov hindas Valio turuosa piima kokkuostus umbes 25-26 protsendi juurde. Ta lisas, et jaemüügis sõltub turuosa kategooriast - mõnes kategoorias on see 40-45 protsenti, mõnes aga 20, kuid kõigi kategooriate peale kokku jääb turuosa 35 protsendi juurde.

Neljapäeval teatas Maag Grupp, et ostis Nordea ja DNB pangalt aktsiaseltsi Tere ja sellega seotud äriühingute laenunõuded ning sai ettevõtte suurimaks võlausaldajaks. Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp kinnitas, et plaanib pidada läbirääkimisi Tere omandamiseks ja esitada koondumisteate koondumisloa saamiseks.