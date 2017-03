Ministeerium vaatab parvlaevade piletite hindu reguleeriva määruse üle

(Foto: ERR)

Meie Maa kirjutab, et Hiiu Leht tõstatas küsimuse, mille järgi tuleb praegu kaubikule, mis võtab sama palju ruumi kui sõiduauto, kuid näeb välja nagu sõiduauto, osta kaks korda kallim pilet.

Majandusministeeriumi pressiesindaja Rasmus Ruuda sõnul on parvlaevade piletihinnad kehtestatud sõidukite kategooriate põhiselt ning sõiduki kategooria seab sõiduki tootja ehk kui tootja on kategooriaks määranud veoauto, siis tuleb tasuda piletihind vastavalt veoauto kategooriale.

Veoautod jaotatakse liiklusseaduse ja selle alamaktide kohaselt kolme kategooriasse: kuni 3,5-tonnine täismass – N1 kategooria; üle 3,5-tonnine täismass – N2 kategooria; üle 12-tonnine täismass – N3 kategooria ning kui tegemist on alla 3,5 tonni kaaluva sõidukiga, mis võib olla ka niiöelda väikekaubik ja tootja on selle määratlenud kui N1 kategooria sõiduki, siis on kategooria mõttes tegu veoautoga.

Samast reeglist lähtus praamipileti hindade puhul tema kinnitusel ka eelmine vedaja Väinamere Liinid OÜ.

Samas pidas ta tõstatatud teemat oluliseks ja ministeeriumil on kavas piletihinna määrus koostöös TS Laevadega üle vaadata ning sätted täpsemaks kirjutada.