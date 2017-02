Leht: erand regulatsioonis ei pruugi Eesti kliendilt rändlustasu kaotada

(Foto: AFP/Scanpix)

Euroopa Komisjoni otsus näeb ette, et mobiilikliendid peavad 15. juunist saama kõiki mobiiliteenuseid Euroopa Liidus kasutada samadel tingimustel mis kodus, kuid Eesti kliendile ei pruugi see kehtima hakata.

Probleem on selles, et kuigi Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt ei tohi klientidelt välismaal tarbimise eest midagi juurde küsida, küsivad eri riikide operaatorid klientide teenindamise eest üksteiselt endiselt raha. Täpsemalt 7,7 eurot gigabaidi kohta. See hind hakkab aasta-aastalt langema, jõudes 2022. aastaks 2,5 euroni, kirjutas Eesti Päevaleht.

See on Eesti mõistes väga kallis. „Me müüme oma kliendile üht gigabaiti keskmiselt 1,11 euro eest ja regulatsioon jõuab 2,5-ni alles viie aasta pärast. See näitab, et kusagil on väga palju õhku,” ütles Tele2 Eesti juht Argo Virkebau. „Suurusjärgus kümme korda rohkem,” hindab võimaliku kahju suurust Elisa Eesti juht Sami Seppänen.

Regulatsiooni on aga sisse kirjutatud erand. Kui operaator suudab tõestada, et välismaal andmesidet kasutavad kliendid tekitavad operaatorile aasta jooksul kahjumit üle 3% mobiiliteenuste kogukasumist, siis tohivad operaatorid klientidelt välismaise andmeside kasutamise eest siiski lisatasu küsida. Lisatasu on piiratud 7,7 euroga gigabaidi kohta (millele lisandub käibemaks ehk kokku 9,24 eurot).

Eestis hakkab erandite vajadust hindama tehnilise järelevalve amet. Kõik Eesti operaatorid peaksid 3% piirist kaugelt üle ulatuma ehk erandiks kvalifitseeruma.