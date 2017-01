Hiina majanduse väljavaade püsib ebakindel

Maailma suuruselt teise majanduse Hiina eksport oli teist aastat järjest languses - möödunud aastal langes ekspordimaht 7,7 protsenti 2,1 triljonile dollarile. Ka alanud aasta väljavaade on ebakindel, sest USA presidendiks valitud Donald Trump ähvardas tembeldada Hiina valuutamanipulaatoriks ning kehtestada selle kaupadele karistuseks uusi makse.

Hiina eksport langes aastaga 7,7 protsenti ja import 5,5 protsenti. Võimud toovad languse põhjusena esile maailmamajanduse ebakindla olukorra, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Maailmamajandus elab praegu läbi globaalse finantskriisi järgset sügavat kohanemisperioodi. Suuremate majanduste kasvutrendid ja makromajandusliku poliitika suunad on kihistunud. Maailmakaubandus on läinud langusse, esile on tõusnud globaliseerumisvastasus ja protektsionism, mis suurendab oluliselt ebakindlust maailmamajanduses," selgitas Hiina tolliameti esindaja Huang Songpin.

Midagi head ei tõota Hiina kaubandusele ka alanud aasta, sest Ühendriikide ametisse astuv uus president Donald Trump on ähvardanud piirata Hiina kaupade sissevedu.

"Me mõistame, et Hiina ja USA majandus täiendavad teineteist, kaubavahetus on mõlemapoolselt kasulik. 2016. aastal oli USA Hiina suuruselt teine kaubanduspartner ja suurim eksporditurg. Me loodame, et maailma kaks suuremat majandust, Hiina ja USA, suudavad teha tulevikus edusamme majandusliku ja kaubandusliku koostöö vallas. Me pöörame pärast Trumpi presidendiks saamist suurt tähelepanu väliskaubanduspoliitikale," rääkis Huang Songpin.

Hiina kaubavahetus USA-ga on suures ülejäägis ning Trumpi väitel on sellele kaasa aidanud Hiina jüaani kursi kunstlik odavnemine.