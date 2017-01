Valitsus loodab ettevõtete panditulumaksuga teenida ligi 20 miljonit

Valitsuskabinet arutab neljapäeval põhjalikke muudatusi, millega loodetakse panna piir kasumi maksuvabalt riigist väljaviimisele.

Aastal 2020 loodetakse seeläbi teenida 18 miljonit eurot, millele lisanduks veel kaudne tulu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestis tegutsev ettevõte saab praegu viia raha maksuvabalt riigist välja näiteks nii, et annab laenu välismaal asuvale emafirmale. Laenu tagasimaksmise tähtaeg võib olla pikk või siis pikendatakse seda pidevalt.

Rahandusministeeriumis on aga valmimisjärgus plaan, mis selliseid tehinguid oluliselt piirab. See näeb ette, et alates järgmisest aastast saab maksuvabalt anda vaid sellise summa laenu, mis ei ületa ettevõttesse makstud kapitali ja firma võetud laenude summat.

Suuremad summad maksustatakse 20-protsendise panditulumaksuga. Laenu ei saa lõputult pikendada, vaid tähtajaks on kaks aastat. Kui laen on pikem, loetakse see sisuliselt kasumi jaotamiseks, ning riik jätab pandimaksu endale.

Samas, euroliidu reeglid ei luba sellist pandimaksu kehtestada vaid piiriüleste tehingute puhul. Samad reeglid hakkavad kehtima ka Eesti-sisestele tehingutele.

"Meie hinnangul on laenude pandimaksu süsteem suhteliselt radikaalne ja tõenäoliselt halvendab oluliselt Eesti maksukeskkonda. Mida kindlasti tuleks mõelda on, et äkki võiks olla madalam pandimaksu määr, mitte 20%, vaid 1-2%," rääkis PricewaterhouseCoopers maksuosakonna juht Hannes Lentsius.

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov ütles, et ministeerium on enda hinnangul leidnud mõistliku tasakaalu. "Ehk kus selle tagatismaksu alla, mida on võimalik tagasi saada, lähevad sellised laenud, mis ületavad sissemaksutud kapitali ja siis kolmandatest allikatest võetud laene."

Jegorovi sõnul ei ole õige seostada raha maksuvabalt Eestist väljaviimist vaid pankadega, sest see on levinud praktika erinevates valdkondades.

Uus kord hakkab kehtima alates järgmisest aastast ning aastaks 2020 loodab riik seeläbi teenida 18 miljonit eurot. See on summa, mis jääb riigile kätte tagastamatu pandimaksuna, kuid kaudne mõju on ilmselt suurem, sest paljud ettevõtted ei hakka tõenäoliselt uue korra puhul raha riigist välja viimagi.