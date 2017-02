Analüüs: juhatus eksitas Eesti Energia nõukogu õlitehase käivitamiseks

Enefit. (Foto: Ants Liigus/Pärnu Postimees/Scanpix)

Eesti Energia majas nimetatakse Paul Varuli advokaadibüroolt eelmisel aastal õlitehase Enefit280 ehitamise kohta tellitud õigusarvamust "heidutusdokumendiks", sest eelmise juhatuse tööst on nii mõndagi teada saadud, kirjutab Eesti Päevaleht.

Praegune Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter keeldus kommentaaridest, sest õiguslik hinnang oli auditikomitee initsiatiivil tellitud töö ja puudutas perioodi, mis eelnes tänase Eesti Energia juhatuse ametisse astumisele.

Endine Eesti Energia nõukogu esimees Erkki Raasuke ütles, et kuigi nõukogu tellitud õiguslik hinnang viitas protsessi nõrkustele, eelkõige korrektse ja kõikehaarava info edastamise puhul, ei ole tal eksjuhile Sandor Liivele etteheiteid.

Liive on põhjendanud, et maailmas esmakordselt ehitatava tehase ja innovatsiooni puhul on käivitamisraskused ja projekti kallinemine täiesti loomulikud, kuid Varuli büroo leiab, et hinda oleks saanud planeerida paremini kui "+/–30% täpsusastmega".

Kokkuvõttes võib öelda, et kui nõukogule räägiti 2009. aastal tehase maksumusest umbes 184 miljoni eurot, siis 2013. aastaks olid kulutused suurenenud 230 miljonini ning 2017. aastaks on õlitehas väidetavalt maksma läinud 270 miljonit eurot.

Analüüsi väitel rääkis juhatus nõukogult investeerimisotsust küsides suurest tootlusest, kuid jäeti enda teada, kui suur on nafta hinna kõikumise ja uue tehnoloogia käivitamise risk ning teadlikult jäeti osa suuri kulutusi, nagu tehasega kaasnevad infrastruktuurikulud, esialgsest eelarvest välja või vähendati nende maksumust, et näidata kulusid väiksemana.

Nõukogule täieliku info avaldamise korral oleks investeerimisotsust tehes tulnud arvestada potentsiaalselt 30–35 protsenti suurema eelarvega ning sellisel juhul, leiab analüüs, poleks nõukogu juhatusele tõenäoliselt rohelist tuld näidanud.

Dokumendis rõhutatakse, et tehase märkimisväärselt suuremaks paisunud maksumust ei saa võtta kui ülekulu, sest esialgne eelarvestamine oli väga puudulik ega arvestanud olulisi töölõike ning see tähendab, et tehas ei läinud mitte kallimaks, vaid selle hinda valetati teadlikult väiksemaks, kuid arvamuses kasutatakse valetamise asemel poliitkorrektsemat väljendit "informatsiooni ilustamine".