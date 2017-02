Kütusemüüjad tõstsid hinnad 1,224 euroni

Suuremad kütusemüüjad tõstsid neljapäeval kütuste hinnad üle 1,2 euroni liitri kohta.

Hindu tõstsid nii Statoil, Olerex, Alexela kui ka Neste.

Tallinnas oli neis tanklates nii bensiini kui ka diislikütuse hind 1,224 eurot.

Enne seda olid hinnad alla 1,2 eurot.

Kolmapäeval teatasid suuremad kütusemüüjad, et kehtima hakanud aktsiisitõus kohe tarbijateni ei jõua, sest tavapäraselt hinnad nädala teises pooles langevad ning tanklates on mõne päeva kütuse varu.

Kolmapäeval tõusis aktsiis 5,4 senti liitrist diislil ja 5,6 senti liitrist bensiinil. Olerexi kütuste sisseostujuht Alan Vaht märkis, et kui eeldada, et maailmaturu hinnad jäävad kolmapäevasele tasemele, on üsna kindel, et nii palju hinnad ka tõusevad, ulatudes tuleval nädalal 1,259 euroni liitrist.