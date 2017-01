Tallinn korraldab aasta lõpuks kogu pealinna prügimajandust ise

(Foto: Rene Suurkaev /ERR)

Tallinna linn saadab elanikele postkastidesse kallil läikpaberil teavitust, et nende elupiirkonnas muutub jäätmeveokorraldus, milleks tuleb sõlmida jäätmeveoleping, ehkki kortermaja elanik ise seda teha ei saa. Teavituskampaania on osa Tallinna plaanist käesoleva aasta lõpuks kogu pealinna jäätmemajandus erasektorilt oma kätte haarata.

Kõikidesse Pae ja Ülemiste piirkonna elanike postkastidesse potsatas sel nädalal läikpaberil teavitus Tallinna keskkonnaametilt, mis teavitab lugejat jäätmeveo ümberkorraldustest selles piirkonnas. Nimelt läheb 1. veebruarist teenuse osutamine linna alla loodud Tallinna jäätmekeskuse kätte. Selleks peavad ühistud sõlmima jäätmeveolepingu, mida soovitatakse teha e-prügi iseteeninduskeskkonnas.

Tallinna keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Mark tunnistab ERR.ee-le, et neil oli pikalt arutamisel, kas kogu Lasnamäe ülekülvamine sedasi on mõistlik, kuid leiti, et kortermajade elanikel on teadlikkuse jäätmeveo korraldamisest oluliselt madalam kui eramajade piirkondades, mistõttu otsustati ikkagi lauskülvi kasuks, ehkki anti endale aru, et enamik neist teavituslehtedest läheb otseteed prügisse. Teisalt tekitavad teavituslehed elanikes segadust, sest võivad jätta mulje, nagu peaks iga elanik ise minema omale jäätmeveolepingut kusagile sõlmima.

Näiteks Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 11 ja 12 saadeti teavitus 23 906 postkasti. Teavituskirja trükkimise kulu oli 749 eurot, millele lisandus postitamise kulu 448 eurot.

Kogu Lasnamäe peale tuleb postitusi 30 000 ringis, terve Tallinna teavitamiseks tuleks teavitused saata kokku umbes 200 000 aadressile. Niisugune küsitav teavituskampaania maksab tellija Tallinna keskkonnaameti hinnangul umbes 6000-7000 eurot. Teavituskirja trükkimise kulu oli 749 ning postitamise kulu 448 eurot. Lisaks otsepostitusele saadetakse teavitused ka ühistutele e-posti teel, ent nende kontaktid pole täielikud, nõnda ei pruugi linn kõigiga kontakti saada. Sestap siis loodetakse otsepostiga ka ühistute juhte tabada, et lepingute sõlmimine sujuvam oleks.

Küsimus pole üksnes lepingu formaalses sõlmimises, vaid ka praktilises pooles: kokku tuleb leppida veoajad ja -sagedused ning osutatavad lisateenused, kokku korjata prügikastide avajad, teavitada uuest hinnakirjast jne.

Prügiteenuse hind ühtlustub

Kui siiani oli linna jäätmemajanduse korraldus erafirmade käes, kes vastavalt turumajanduse olukorrale kehtestasid oma hinnakirja ise, siis 2015. aastast alustas Tallinn ühtsele jäätmemajanduse korraldusele üleminekut, millega esmalt lahutati üksteisest kaks teenust: jäätmete käitlemine ja vedu. Linnaosade ja piirkondade kaupa on linn jäätmekorraldust erasektorilt üle võtnud, käesoleva aasta lõpuks peaks kogu pealinna jäätmekäitlus olema linna käes, kes siis piirkonniti ostab hanke korras erasektorilt sisse jäätmeveo.

Selle tulemusel kehtib kõikjal linnas ühesugune jäätmeveo hinnakiri, kusjuures ühtlustub segaolmejäätmete ning paberi-papi ja biolagunevate jäätmete käitlushind. Selleks tõstetakse segaolmejäätmete sorteerimise hinda ning doteeritakse sellega muude sorteeritud prügiliikide käitlust.

Kõigis piirkondades kuulutati veohanked välja juba enne 2015. aastat, ent Kristjan Margi kinnitusel on need kõikjal seotud rohkete vaidlustega. "Jäätmevedajad on hankeid palju vaidlustanud, nad näevad endale kasulikumana vabaturu olukorda, kus saab ise tingimusi kehtestada," põhjendab ta.

2016. aasta lõpus võeti riigikogus vastu seadus, mille järgi kohalikud omavalitsused saavad riigieelarvest jäätmekäitlemise toetust. Tallinna toetus jääb 640 000 euro kanti, kuid juhul, kui linn aasta lõpuks jäätmekorraldust ümber tehtud ei saa, jääb osa toetusest saamata. Seetõttu on linnal tuli takus.

Üleminek on järk-järgult juba toimunud: esimesena võttis linn oma tiiva alla Põhja-Tallinna jäätmekäitluse, see toimus juba 1. märtsist 2013. Järgnesid Kesklinn (v.a vanalinn) 1. novembrist 2015 ja suurem osa Lasnamäest möödunud aasta 1. novembrist. Tänavu 1. veebruarist läheb siis uuele süsteemile osa viimane jupp Lasnamäest, 1. märtsist on järg Nõmme ning 1. aprillist vanalinn.

Ülejäänud - Pirita, Kristiine, Haabersti ja Mustamäe - alles ootavad kuupäeva, lepingud vedajatega on sõlmimata.

Linn on veendunud, et ise korraldatud jäätmevedu on parem - teenus ühtlasem, hind sama, olukord kontrolli all. Kui siiani oli paar ettevõtet turu omavahel ära jaganud, siis hankelepingutega avaneb võimalus jäätmevedu korraldada ka teistel ettevõtetel.

"Praegu on linnas sisuliselt käimas prügisõda – senised vedajad on enamiku linnast ära jaganud, neile meeldib, kui linn enam midagi ei reguleeriks, aga uutel vedajatel on sedasi raske turule siseneda," põhjendab Mark vajadust teenust reguleerida. "Jäätmete käitlusteenuse ja veoteenuse lahutamine ei meeldi neile, kel oli oma käitluskoht olemas, sest nad olid sellega eelisseisundis."

Margi sõnul saab linnaasutus pakkuda mitmeid lisateenuseid, nt kuuskede äravedu ja konteineripesu, mille vastu erasektoril polnud huvi või kehtestati teenustele ülikõrge hind, ehkki teenus on vältimatu iseloomuga.

Margi kinnitusel läheb hind üldjuhul odavamaks, eeskätt neile, kes juba täitsid seadust ja kogusid jäätmeid liigiti. Kallineb aga neil, kes seni vaatasid liigiti kogumise nõudele läbi sõrmede.

Tallinna hallatava jäätmekeskuse Kesklinna piirkonna hinnakiri võrdluses erasektori hinnakirjaga. Allikas: Tallinna keskkonnaamet.