Eelnõu näeb ette tegelike omanike ja kasusaajate registreerimise

Teisipäeval allkirjastasid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ning Soome väliskaubandus- ja arenguminister Kai Mykkänen Eesti-Soome koostöölepingu, mille alusel moodustatakse ühine mittetulundusühing X-tee arendamiseks. Asutatava MTÜ nimeks on Nordic Institute for Interoperability Solutions ehk Põhjamaade Koosvõimelahenduste Instituut ning see hakkab paiknema Eestis.