Sillamäe Sadama mahud kasvasid mullu enam kui miljoni tonni võrra

Üldise Eesti sadamate kaubamahtude languse taustal suutis Sillamäe Sadam eelmisel aastal mahte kasvatada.

Sillamäe Sadamat läbis eelmisel aastal 6,3 miljonit tonni kaupa, mis on üle miljoni tonni võrra rohkem kui 2015. aastal. Samas jääb see alla rekordaastale - 2014. aastal oli see number 7,46 miljonit tonni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

2016. aastal elavdas Sillamäe Sadamat kaks märgilist sündmust. Alustati kaide peale raudteede rajamist ja üks nende terminale Silsteve alustas regulaarseid konteinervedusid.

Lisaks investeeris Silsteve ka laopindadesse, mida neil on nüüd kokku 55 tuhat ruutmeetrit.

"Eelmisel aastal investeerisime nii konteinerterminali kui ka nüüd väga tõsiselt oleme hakanud Eesti ettevõtega rääkima import-ekspordi arengust. Eelmisel aastal ehitasime neli uut ladu kogupindalaga 16 tuhat ruutmeetrit, mis oli päris oluline investeering," selgitas Silsteve juhatuse liige Jaanus Paas.

Praegu on Sillamäe sadamas neli terminali, kuid juba lähiajal peaks nende arv kasvama.

"On alustatud kaks keskkonnamõjude hindamist uute terminalide rajamiseks. Loodame, et need lähevad ladusalt ja uued investorid saavad hakata uusi terminale rajama," ütles Sillamäe Sadama juhatuse liige Margus Vähi.