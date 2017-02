Nordea ja DNB ühendpank võib tulevikus minna börsile

Erkki Raasuke. (Foto: ERR)

"Tegelikult on sellel teemal mõtteid mõlgutatud. Kui me pikas plaanis ehitame regionaalset panka, siis on see ootuspärane," ütles Raasuke, ent märkis, et praegu on see ajast ette ruttamine, kuna isegi kahe panga ühinemine ei ole veel toimunud.

"Aga pikaajalise suunana on see üks, mis tundub kõigile hästi sobivat, et ühel päeval me võiksime olla ka börsiettevõte," rääkis tulevase ühendpanga juhatuse esimees.

Raasuke ütles Leedu ärilehele Verslo Žinios, et panga börsile viimine on üsna loomulik ja oodatav samm jaepanganduses. "See on see, mida LHV pank tegi hiljuti oma aktsiate avaliku esmapakkumisega (IPO) Tallinna börsil ning mida SEB ja Swedbank on minevikus teinud," ütles ta.

Nordea ja DNB Banka teatasid möödunud augustis plaanist ühendada oma Balti riikide tegevus. Novembris määrati ühendpanga tegevjuhiks Erkki Raasuke ning nõukogu esimeheks Nils Melngailis.

DNB ja Nordea liitumisprotsess on läinud pankade sõnul plaanipäraselt ja peaks lõppema 2017. aasta teises kvartalis, mille käigus saab uuest pangast Balti riikide suuruselt teine pank.