Palo: Eestisse tuleb juurde tuua 2000 IT-spetsialisti mujalt

(Foto: ERR)

Palo sõnul on täna Eestis puudu 7000 IT-spetsialisti ning aastaks 2020 on neid puudu juba 8600, mistõttu majandusministeerium käivitab projekti, millega 2000 neist tuuakse teistest riikidest.

"Eestis on probleem, et meil on vaja rohkem andmetöötlejaid, programmeerijaid. Oleme nüüd mõelnud välja, kuidas tuua siia 2000 spetsialisti," märkis Palo.

Palo sõnul on selleks vajalikud tegevused Eestisse tööle asumisega seotud avalike teenuste nagu elamisluba, perearst, koolikohad, eluase jne jaoks ühtse keskkonna loomine, sealhulgas tööloa taotlemise hõlbustamine e-residentsuse abil.

"Oleme välja arvutanud, et kui Eestisse tuleks 2000 IT-spetsialisti, kes teeniks tagashoidlikult võttes 2500 eurot brutopalka - paneme sotsiaalmaksud otsa ja korrutame 12, siis lisandub 80 miljonit eurot aastas Eestis majandusse," selgitas Palo.

Tema sõnul on selle projekti kulukus aastatel 2018-2022 ehk viie aasta peale 10 miljonit eurot. "See raha tuleb sellest projektist kiiresti tagasi," kinnitas ta.

"Lisaks sellele, et on vaja ettevõtjaid aidata rahaliselt, siis on vaja ka teadmisi kasvatada. Kui me tahame tootlikust tõsta ja palku tõsta, siis kõik on seotud. Tänapäeval peab olema IT-oskus igal ühel ja siin me tahame aidata ja panustada," ütles Palo.