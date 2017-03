Saksa välisminister: Nord Stream 2 on vajalik

Portovaja kompressorjaam Leningradi oblastis. (Foto: TASS/Scanpix)

"Venemaa teab juba palju aastaid minu suhtumist sellesse küsimusse. Me vajame Nord Stream 2-e, kuid ka Ukraina torujuhet ning Slovakkia, Tšehhi ja Poola usaldusväärset varustatust energiakandjatega. Ma tunnen, et meie Vene partnerid on selleks täiesti valmis," ütles Sigmar Gabriel usutluses Interfaxile.

Kommenteerides projektijuhtide kohtumist Euroopa Komisjoni esindajatega 21. veebruaril, ütles Gabriel: "Nord Stream ei ole Euroopa Komisjoni projekt, vaid Euroopa eraettevõtete investeerimisotsus. Meie jaoks on tähtis, et projekt ellu viidaks ja see töötaks Euroopa Liidu seaduste alusel. Seda jälgime ka edaspidi. Euroopa Komisjoni ja kaasatud ettevõtete mõttevahetus on õige samm selles suunas".

"Meie Euroopas oleme huvitatud usaldusväärsest ja pikaajalisest varustatusest energiakandjatega. Nord Stream 2 kui varustuse lisamarsruut võib saada panuseks selle eesmärgi saavutamisse," lisas ta.

Nord Stream 2 gaasijuhe on plaanitud kulgema Läänemere põhja mööda Venemaalt Saksamaale. Gaasijuhtme maht on 55 miljardit kuupmeetrit aastas. Gaasijuhe võimaldaks Venemaal kahekordistada oma gaasieksporti Euroopasse. Projekt läheb prognooside kohaselt maksma 8 miljardit eurot.