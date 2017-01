Riigikogu võib ohtralt parandusettepanekuid saanud Uberi eelnõuga puhtalt lehelt alustada

(Foto: Postimees/Scanpix)

Riigikogu majanduskomisjon hakkab peatselt edasi tegelema ühistranspordiseaduse muutmise ehk niinimetatud Uberi eelnõuga, mis on saanud nii palju muudatusettepanekuid, et komisjoni esimees Aivar Kokk peab tõenäoliseks eelnõuga puhtalt lehelt alustamist.

Eelnõu, millelt taksofirmad ootavad ebavõrdse konkurentsiolukorra lahendamist ning sõidujagamisettevõtted võimalikult väheste piirangute seadmist, algatati mullu veebruaris ning läbis esimese lugemise riigikogus eelmisel kevadel. Novembriks tehti selles mitmeid muudatusi, kuid jätkuvalt kõlasid süüdistused, et eelnõu kaitseb liialt jagamisfirmade huve ja selle vastuvõtmiseni ei jõutud.

Majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (IRL) ütles reedel ERRile, et praeguse seisuga on fraktsioonidelt tulnud uusi ettepanekuid ja eelnõuga hakatakse taas tegelema ülejärgmisel nädalal. Parandusettepanekuid on tema sõnul tulnud ohtralt.

"Milline see eelnõu lõpuks välja tuleb ja kas see vastu võetakse, sõltub aruteludest. Väga seinast seina on tulnud ettepanekuid," nentis Kokk.

Tema hinnangul on võimalik, et lõpuks tullakse välja hoopis uue eelnõuga.

"Praegusel hetkel, kui ma vaatan neid parandusettepanekuid ja arusaamu, me ei saa ju ühele ettevõtlusvormile teha liiga. Taksondus on ühel pool ja teine pool teiselpool, eks nad lähenevad omavahel ja ma olen ka seda meelt, et suure tõenäosusega tuleb lihtsalt puhas eelnõu," lausus majanduskomisjoni esimees.

Varem on meedias kirjutatud, et eelnõu viimasest versioonist on kaotatud 16 000 euro suurune aastane käibepiir, kuid selle asemel on seatud uued piirangud, näiteks peab kokkuleppevedu tegeval juhil olema vähemalt B-kategooria juhtimisõigus ja ta peab olema kasutatava sõiduauto omanik või vastutav kasutaja.