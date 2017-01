Professori sõnul tuleks kohalikku puidutööstust rohkem arendada

Puidu kasutamine on Eestis olnud seni üsna efektiivne ja mõistlik, kuid rohkem tuleks panustada kohaliku tööstuse arendamisse ning puitu Eestis väärindada, ütles maaülikooli professor Peeter Muiste metsandusseminaril.

Muiste sõnul on tervitatav teisipäevane uudis puidurafineerimistehase kavandamisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ruumi on tema sõnul aga ka teiste sektorite arendamiseks.

"Iseküsimus on muidugi see, et kui raiepotensiaali paremini kasutada, raiuda rohkem, siis ilmselt oleks võimalus edendada ka seda tööstust ja muid sektoreid. Eriti peaks märkima energeetikasektorit, mis kas või Pariisi kliimakonventsiooni seisukohalt lähtudes on äärmiselt oluline," selgitas Muiste.